Nữ sinh 16 tuổi sẵn sàng có bầu để 'tránh thai'

Nhiều bạn trẻ ngại dùng bao cao su, thuốc tranh thai mà chọn tránh thai bằng cách để có thai, sẵn sàng nạo phá thai mặc hậu quả trong tương lai.

Chị Hoàng Kiều O. (26 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) tìm tới bác sĩ trong tâm lý mệt mỏi, căng thẳng vì đã kết hôn hai năm chưa có con.

Bác sĩ siêu âm cho chị O. thấy niêm mạc tử cung của chị rất mỏng. Khi bác sĩ hỏi tiền sử phá thai, chị O. thừa nhận bản thân không nhớ đã phá thai bao nhiêu lần. Chị O. phá thai từ khi học lớp 12 và cứ mỗi lần có thai chị lại tự đi “xử lý”. Số lần phá thai bằng thuốc và hút thai ngang nhau.



Bác sĩ cho rằng do tần suất phá thai rất nhiều nên chị O. khó thụ thai hơn, tử cung quá yếu do tác động của những lần hút thai.



Không riêng gì chị Kiều O., trường hợp của Nguyễn Diệu T. (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội), tìm tới bác sĩ với cái thai to 12 tuần. T. có tiền sử phá thai 4 lần, đều là hút thai. T. cho biết cô phá thai lần đầu vào năm học lớp 10, thai 11 tuần.



Bác sĩ siêu âm thai nhi phân tích cho cô việc phá thai rất nguy hiểm có thể vô sinh trong tương lai. Tuy nhiên, T. bất chấp lời khuyên của bác sĩ vẫn xin phá thai, tương lai tính sau.

Bác sĩ hỏi T. biện pháp tránh thai, cô nói bản thân mình không uống được thuốc tránh thai hàng ngày, thi thoảng uống tránh thai khẩn cấp.

Còn lại, chuyện tránh thai T. cứ để tự nhiên, bạn trai cũng không dùng bao cao su. Có thai thì cô đi phá, không có thai thì do may mắn.



Một nữ sinh khác mới chỉ 16 tuổi cũng được mẹ đưa đi phá thai. Khi bà mẹ lo lắng vì con mang thai ngoài ý muốn thì nữ sinh này dửng dưng cho rằng “có thai thì phá bỏ”.

Nữ sinh này suy nghĩ lệch lạc tránh thai bằng cách để có thai thay vì phải sử dụng bao cao su hay thuốc tránh thai.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Phó Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết hàng tuần anh vẫn tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân như các trường hợp trên. Nhiều phụ nữ có chồng hối hận vì tuổi trẻ phá thai nhiều, còn các bạn trẻ thì mặc nhiên coi phá thai là bình thường.

Ảnh minh họa

BS Thành đưa ra cảnh báo về tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ rất đáng báo động. Điều đáng buồn, các bạn gái còn rất trẻ thậm chí ngồi trên ghế nhà trường nhưng suy nghĩ đơn giản phá thai chỉ là “gảy” cục máu trong tử cung.

Họ không hề biết rằng hút thai nhiều sẽ ảnh hưởng tới tử cung gây dính tử cung, niêm mạc tử cung bị ảnh hưởng khi kết hôn sẽ khó mang thai.



Nguyên nhân vô sinh ở nhiều bạn trẻ hiện nay đều do tình trạng nạo phá thai lúc chưa kết hôn. Chứng kiến nhiều bạn trẻ họ muốn phá thai, khi lấy chồng lại tới khám vì hiếm muộn do tiền sử phá thai nhiều lần, bác sĩ lấy làm tiếc.

'Niêm mạc tử cung cũng như mặt đất màu mỡ, bạn “hút thai” chính là đang hút lớp màu mỡ của niêm mạc tử cung, để lại lớp đất cằn cỗi cây trồng cũng khó phát triển.

Khi bạn muốn có thai thì lớp đất cằn cỗi khó đậu thai, thai trong tử cung cũng kém phát triển, gây sảy thai, lưu thai. Chưa kể, chị em có nguy cơ dính tử cung do khi nạo hút quá mức, lớp màng đáy của nội mạc tử cung bị tổn thương gây nên', BS Thành nói.



Không chỉ nạo phá thai, BS Thành cho biết, giới trẻ quan hệ tình dục quá sớm, lại coi thường các biện pháp quan hệ tình dục an toàn dẫn tới lây nhiễm các bệnh xã hội như lậu hay Chlamydia, sùi mào gà.

Đây là những vi khuẩn vô cùng nguy hiểm vì gây viêm nhiễm tổn thương cơ quan sinh sản, đặc biệt là gây viêm, tắc vòi trứng của người phụ nữ.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp người bệnh nhiễm vi khuẩn nhưng tiềm ẩn không có triệu chứng, chỉ đến khi đi khám hiếm muộn mới thấy 2 vòi trứng đã giãn tắc hoàn toàn.

Nhiều trường hợp dù đã phẫu thuật tạo hình mở thông vòi trứng nhưng kết quả rất kém, vòi trứng lại bị tắc sau phẫu thuật nên cần phải làm thụ tinh ống nghiệm mới mong có được con.

Nhiều phụ nữ trưởng thành ân hận vì hành động dại dột của mình lúc trẻ dẫn tới hậu quả vô sinh. BS Thành cho biết luôn có hai trạng thái đó là sự thờ ơ khi đi phá thai và khi đi chữa vô sinh, hiếm muộn thì chị em lại ân hận...

Khánh Chi