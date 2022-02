F0 loay hoay tự mua thuốc điều trị, ngại báo cơ sở y tế

Nhiều người sau khi phát hiện dương tính với Covid-19 tự điều trị tại nhà và không báo cơ sở y tế.

Sau khi về quê nghỉ Tết, ngày 7/2 vợ chồng chị Ngô Thanh H. – Hà Đông, Hà Nội lên thủ đô tiếp tục công việc. Trước khi đi làm, chị H. xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, hai ngày sau chị nhận được thông tin người thân của chị trở thành F0 nên cả nhà chị H, thành F1 (ăn Tết cùng). Chị H. đã xét nghiệm thì cả nhà chị nhiễm Covid-19. Chị gọi cho y tế phường thông báo nhưng không có ai nghe máy nên đành tự ở nhà theo dõi.



Hay như gia đình anh Lê Việt N. 43 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội cả nhà cũng dương tính với Covid-19 nhưng anh N. tự theo dõi ở nhà không báo cho trạm y tế xã. Bởi vì trước đó người nhà anh ở cùng phường báo cho y tế phường cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung là tự theo dõi tại nhà, sau 7 ngày thì test nhanh, ngoài ra hoàn toàn không có thuốc hay tư vấn nào cả. Người bệnh như gia đình anh N. tự loay hoay tìm thuốc.



Trường hợp anh Tống Mạnh Th. 41 tuổi, Hà Đông, Hà Nội cũng tương tự, anh Th. sau khi là F0, anh không thể liên hệ được với y tế cơ sở cũng như các thông tin hướng dẫn. Anh Th tự uống thuốc kháng virus cắt sốt sau 3 ngày. Sau đó anh Th. đi ra ngoài mua thêm thuốc và quá trình đó có gặp nước mưa.

Về nhà anh Th. tiếp tục sốt lại liên tục thêm 3 ngày. Anh Th. không biết đi khám ở đâu. May mắn, em gái anh lên mạng tìm được bác sĩ hỗ trợ F0 qua mạng và khi đó bác sĩ cho biết anh bị sốt do nhiễm virus ngoài Covid-19.



Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người nhiễm Covid-19 phải báo cho y tế cơ sở như trạm y tế phường, xã và cơ sở quản lý sức khỏe người mắc Covid-19 hướng dẫn người mắc Covid-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào Phiếu theo dõi sức khỏe người mắc Covid-19 tại nhà (Phiếu theo dõi theo mẫu quy định của Bộ Y tế tại phụ lục 2 của hướng dẫn này), 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều hoặc khi có các dấu hiệu, triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu, điều trị.



Theo "Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà" do Bộ Y tế vừa ban hành nêu rõ đối với khám bệnh, kê đơn điều trị tại nhà cho F0 được thực hiện bởi Trạm y tế lưu động hoặc Đội y tế lưu động: Căn cứ vào số ca mắc và khu vực có ca mắc trên địa bàn phường, xã để thành lập các Trạm y tế lưu động hoặc Đội y tế lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh tại nhà. Tuy nhiên, hiện đa phần F0 đều phản ánh báo cho cơ sở y tế thì cũng chỉ nhận được những thông tin tự theo dõi tại nhà.



Khi số ca mắc cao thì chắc chắn y tế cơ sở sẽ quá tải. Trước kia nếu mỗi ngày 30 – 40 ca thì họ còn hỗ trợ, hiện tại hàng nghìn ca thì rất khó.



Bác sĩ Đỗ Anh – Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ anh hỗ trợ hàng trăm F0 tại nhà. Về quy định thì F0 phải báo với cơ sở y tế để được cập nhật lên hệ thống.



Khi trạm y tế quá tải thì F0 ngại báo hoặc tự điều trị, điều này không tốt. BS Anh cho biết có nhiều F0 khi bị Covid-19 họ lo lắng, y tế cơ sở không hỗ trợ, họ ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc dùng. Có những đơn thuốc lên tới 11, 12 loại thuốc từ Corticoid tới kháng đông… đủ cả gói A, gói C. Nhiều người nhiễm Covid-19 uống thuốc xong còn mệt hơn khi không uống thuốc. Điều này lợi bất cập hại vì thực tế người nhiễm Covid-19 đến nay không có đơn thuốc cho riêng ai mà chỉ điều trị theo triệu chứng.



BS Đỗ Anh cho biết người bệnh điều trị theo triệu chứng như sốt thì hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C, có người tiêu chảy, có người sổ mũi…. Hàng chục triệu chứng nhưng không phải ai cũng có hết các triệu chứng giống nhau nên khi trở thành F0 bản chất có triệu chứng nào điều trị triệu chứng đó.



Các thuốc đặc trị như kháng virus Monulpiravir vẫn chỉ là thuốc đang thử nghiệm của Bộ Y tế người dùng phải có cam kết trước khi dùng thuốc. Thuốc Remdesivir chỉ dành cho F0 vào cơ sở y tế chứ không được sử dụng trong cộng đồng.

Khi tuyến y tế cơ sở quá tải chưa hỗ trợ được thì F0 nên tìm các thông tin chính thống và khi dùng thuốc cố gắng hỏi được bác sĩ để dùng thuốc cho đúng. BS Đỗ Anh nhấn mạnh Covid-19 điều trị theo triệu chứng, không có triệu chứng thì không điều trị gì.



