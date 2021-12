F0 ăn uống, mua thuốc nào hay chờ phát từ cơ sở y tế?

Các thuốc cho F0

Khi F0 điều trị tại nhà sẽ được phát túi thuốc bao gồm 3 gói A, B, C và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Trong đó, gói thuốc A là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng.

Gói thuốc B bao gồm các loại thuốc kháng viêm có chứa corticoid và thuốc chống đông, đủ dùng trong 3 ngày. Đây là những loại thuốc đặc trị, phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ. Đối với thuốc ở gói B, người bệnh cần lưu ý chỉ sử dụng trong một số tình huống đặc biệt, có triệu chứng sớm của suy hô hấp như cảm thấy khó thở, thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 20 lần mỗi phút hoặc đo SpO2 dưới 95%.

Nếu chưa liên hệ được bác sĩ, người bệnh có thể tự uống thuốc kháng viêm và thuốc chống đông nhưng không quá 3 ngày. Trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ.

Cuối cùng là gói thuốc C có thuốc Molnupiravir. Đây là thuốc kháng virus. Trong chương trình cấp thuốc cho F0 điều trị tại nhà, gói thuốc C được sự chỉ đạo của Bộ Y tế thêm vào túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà và phải có những điều kiện khi sử dụng thuốc. Đối với gói thuốc B và thuốc C việc giám sát chặt chẽ nên mọi người không nên mua sẵn về nhà.

F0 có thể mua trước gói thuốc A.

PGS Hồ Thị Kim Thanh – Trưởng Bộ môn Y học Gia đình, trường Đại học Y Hà Nội, cho biết hiện bà và các đồng nghiệp đang theo dõi rất nhiều F0 tại Hà Nội, người nhỏ nhất 22 tháng tuổi, lớn nhất là 87 tuổi. PGS Thanh cho rằng khi số ca mắc tăng thì các F0 nên chủ động cho mình trong việc chuẩn bị thuốc, các vật dụng y tế gia đình cần thiết.

Gói thuốc A là gói thuốc thông dụng nhất không cần kê đơn nên mọi người có thể tham khảo tự mua trước về nhà để phòng khi dùng tới mà cơ quan y tế phường chưa phát cho mình.

PGS Thanh lưu ý gói thuốc A gồm các thuốc hạ sốt đó là thuốc paracetamol. Nếu người nào dị ứng với paracetamol có thể đổi sang thuốc hạ sốt có thành phần khác để tránh dị ứng. Ngoài thuốc hạ sốt, gói thuốc A còn có các vitamin, các loại thuốc siro ho, các loại nước muối 0,9 % để sát khuẩn. F0 có thể mua thêm các chế phẩm có chứa canxi, vitamin D để bổ sung cho sức khoẻ trong giai đoạn cách ly, theo dõi tại nhà.

Các loại thuốc này hoàn toàn mua được ngoài nhà thuốc không cần chờ phát.

Còn đối với gói B thì không nên mua, gói C càng không nên – PGS Thanh cho biết.

F0 cần làm gì?

Hầu hết mọi người đều lo bị mắc Covid-19 và sợ khi mắc sẽ nguy hiểm. PGS Thanh trấn an, 80 -90 % người bệnh không có triệu chứng, chỉ những người tuổi cao, sức yếu, bị bệnh nền thì có thể virus SARS-CoV-2 sẽ như giọt nước tràn ly gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Trong thời gian cách ly, đối với các F0 mệt mỏi, chán ăn, mất vị giác, khứu giác nên chia nhỏ bữa ăn, chế biến các loại thực phẩm lỏng dễ ăn, chế biến thức ăn theo bữa nhỏ đảm bảo năng lượng cho sức khoẻ.

F0 chú ý không có thực phẩm nào tiêu diệt ngay được virus, việc ăn uống để tăng đề kháng như rau, củ, quả tươi xanh, không cần kiêng thực phẩm nào. Người bệnh có thể tránh ăn các thực phẩm quá ngọt vì thực tế có F0 do ngại ăn thực phẩm khác nên chủ yếu ăn bánh kẹo làm tăng đường huyết, không tốt cho sức khoẻ.

Khi ở nhà cách ly, F0 có thể tập các bài tập thở, tập yoga, tập squat nhẹ nhàng, tránh các bài tập quá mức vì nếu tập tạ hay tập cardio có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ. BS Thanh cho biết bệnh viện đã từng cấp cứu cho F0 vì tập nặng quá vì nghĩ tập nặng sẽ giúp tiêu diệt virus– điều này hoàn toàn sai lầm.

Việc tập thở làm trao đổi khí trong phổi tốt hơn, tập thở sâu, chậm, thở từ từ thì làm cho dung tích hô hấp lồng ngực nhiều hơn, hít được nhiều oxy vào phổi hơn, oxy trong phổi lâu hơn thì oxy trong máu sẽ tốt hơn. Ngoài ra, F0 cũng cần tập ho để đẩy đờm, virus ra khỏi cơ thể.

Khánh Chi

Hà Nội gần 2.000 ca F0 mỗi ngày, bạn hãy làm ngay việc này để bảo vệ gia đình Theo các chuyên gia dù tỷ lệ tử vong ở Hà Nội không cao so với các địa phương khác, song với số ca mắc như hiện nay thì vẫn đáng lo vì nguy cơ quá tải cơ sở y tế sẽ dẫn tới tình trạng tử vong tăng.

Hà Nội: F0 có thể tải app để được đăng ký theo dõi bệnh từ xa Khi bạn trở thành F0, bạn có thể liên hệ tới đường dây nóng của bệnh viện để được hỗ trợ hoặc tự tải app điền thông tin số điện thoại, nhà mạng tự động hỗ trợ F0 trở thành bệnh nhân được theo dõi từ xa của BV.