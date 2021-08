Tối 4/8: Thêm 3.351 ca mắc Covid-19, 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi

Người mắc bệnh tim mạch có tiêm được vắc xin phòng Covid-19? Những người mắc bệnh lý tim mạch có nên tiêm vắc xin ngừa Covid-19? Nếu tiêm thì nhóm đối tượng này có gặp tác dụng phụ gì bất thường hay không?

Thông tin các ca mắc Covid-19 mới

- Tính từ 6h đến 18h30 ngày 04/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19ghi nhận 3.352 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 3.351 ca ghi nhận trong nước Bình Dương (1.111), TP Hồ Chí Minh (935), Long An (281), Đồng Nai (225), Khánh Hòa (150), Đồng Tháp (142), Cần Thơ (113), Bình Thuận (84), Sóc Trăng (49), Phú Yên (33); Ninh Thuận (29), Bến Tre (24), Hà Nội (24), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Đắk Nông (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 821 ca trong cộng đồng.

Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đến tối 4/8.

- Trong ngày 04/8 ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua), trong đó 05 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (3.300-giảm gần 1/2 so với hôm qua), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (150), Khánh Hòa (150), Đà Nẵng (93), Phú Yên (61), Vĩnh Long (60), Sóc Trăng (49), Ninh Thuận (29), An Giang (24), Bến Tre (24); Hà Nội (24), Bình Định (23), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Bạc Liêu (5), Đắk Nông (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1) trong đó có 1.865 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

- Tính đến chiều ngày 04/8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm trong đó có 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19

- 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 04/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 54.332 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 470 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

- Chiều 4/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh, thành phố như sau:

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/8: 217 ca

+ Tại Tỉnh Long An từ ngày 01-04/8: 09 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02-04/8: 08 ca

+ Tại Tỉnh Đồng Nai từ 02-04/8: 08 ca

+ Tại Tỉnh Bến Tre từ 01-02/8: 04 ca

+ Tại Tỉnh Vĩnh Long từ 02-04/8: 03 ca

+ Tại Thành phố Hà Nội ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh An Giang ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Bình Thuận ngày 02/8: 01 ca

+ Tại Thành phố Cần Thơ ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Sóc Trăng ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Thành phố Đà Nẵng ngày 03/8: 01 ca

+ Tại Tỉnh Khánh Hoà ngày 03/8: 01 ca

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 102.045 xét nghiệm cho 348.981 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.553.167 mẫu cho 18.652.439 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine Covid-19

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều.

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 200.412.228 ca mắc, trong đó 180.649.784 khỏi bệnh; 4.262.656 tử vong và 15.499.788 đang điều trị (92.888 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 175.584 ca, tử vong tăng 3.878 ca.

- Châu Âu tăng 28.316 ca; Bắc Mỹ tăng 20.047 ca; Nam Mỹ tăng 727 ca; châu Á tăng 124.845 ca; châu Phi tăng 207 ca; châu Đại Dương tăng 1.442 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 83.856 ca, trong đó: Indonesia tăng 35.867 ca, Malaysia tăng 19.819 ca, Thái Lan tăng 20.200 ca, Philippines tăng 7.342 ca, Campuchia tăng 583 ca, Đông Timor tăng 45 ca.

Những hoạt động của ngành y tế nổi bật trong ngày

Để công khai kịp thời, chính xác thông tin, diễn biến dịch Covid-19 cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6289/BYT-KCB ngày 04/8/2021 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cụ thể như sau:

- Giao cho các cơ quan chức năng chủ động công bố số ca mắc mới, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua Cổng thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Thời điểm công bố hàng ngày vào 6 giờ và 18 giờ.

- Chỉ đạo Sở Y tế vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 và của Bộ Y tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Theo suckhoedoisong.vn