'Bí quyết' giúp cả nhà 15 người vượt qua Covid-19

Từ lo lắng tới bình tĩnh chiến đấu Covid-19



Gần 1 tháng cùng các thành viên trong gia đình điều trị Covid-19, chị Vân trải qua đủ cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng chị vẫn luôn lạc quan, bình tĩnh, ăn uống đầy đủ... để không trở thành bệnh nhân nặng.



Ở trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến 21 ngày, chị Vân luôn là người chia sẻ cảm hứng cho mọi người trong gia đình. Cả gia đình chị Vân có 15 người nhiễm SARS-CoV-2 và may mắn là cả gia đình đã bình yên trở về nhà.



Chị Vân kể ca F0 đầu tiên của gia đình chị là em gái út, được phát hiện do sốt, đau họng.

Một thành viên nhí trong gia đình chị Vân.



Khi test cộng đồng thì em gái chị Vân dương tính với Covid-19, cả gia đình đều lo lắng. Bản thân chị Vân cũng rất lo lắng, tuy nhiên, sau đó chị bình tĩnh hơn bao giờ hết, chị tự nhủ “chiến đấu thôi”.



Sau 2 ngày, em gái chị Vân được đưa đến bệnh viện điều trị. Cả gia đình được test Covid-19. Tuy chưa có kết quả nhưng có tới 4, 5 người râm ran sốt. Những ngày F0 đầu tiên đi cách ly, điều trị, trong nhà chị Vân như một cái “lò” vì nhiều người sốt mà chưa được đưa đến bệnh viện.



Chị Vân bắt đầu làm mật ong lên men chia ra cho mọi người đi bệnh viện mang theo kèm theo lời dặn nếu sốt cần uống nhiều nước.

Bốn ngày sau mới có xe tới đón đi cách ly, điều trị. Số người trong gia đình đi cách ly, điều trị ngày càng đông từ 5 người, 8 người, 12 người rồi lên tới 15 người.

Bản thân chị Vân thoáng chút sợ vì số người trong gia đình mình nhiễm virus quá đông. Chị Vân xác định mình phải cố gắng làm trụ cột cho các thành viên khác.



Chị Vân là F1 đi cách ly tập trung. Chị cho rằng nếu sử dụng thêm mật ong thì mọi người sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn vì mật ong vẫn có năng lượng. Ngày nào chị Vân cũng vào nhóm zalo gia đình động viên, dặn dò mọi người.



Trong số 15 thành viên gia đình, có 1 người phải thở oxy. Nghe tin em phải thở oxy, cả gia đình thót tim, lo lắng. May mắn, em chị Vân chỉ 3 ngày tình trạng tiến triển tốt, cai được oxy.

Mỗi ngày, mọi người đều thông báo triệu chứng, tình hình của nhau qua nhóm zalo gia đình. Mọi người cố gắng bảo nhau tự chăm sóc vì hiểu tất cả nhân viên y tế cũng đang quá tải.



Bí quyết vượt qua Covid-19



Chị Vân bắt đầu tìm hiểu kỹ về bệnh Covid-19. Chị tự trấn an mình, lọc bỏ các tin xấu độc về dịch bệnh và nhắc nhở các thành viên trong gia đình hãy lạc quan. Mọi người hãy cùng làm gì đó vui vẻ để tinh thần phấn khởi.

Nhìn hình ảnh tình nguyện viên trong bệnh viện dã chiến căng mình làm việc, chị Vân thấy mình không nên đòi hỏi sự chăm sóc từ ai.



Tám ngày đầu tại khu cách ly tập trung chị Vân vẫn âm tính. Đến ngày thứ 9 xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Chị Vân được chuyển qua bệnh viện dã chiến tiếp tục theo dõi, điều trị.



Suốt thời gian 12 ngày ở bệnh viện dã chiến, chị Vân có tiền sử bệnh đái tháo đường nhưng chị không có biểu hiện của bệnh. Chị Vân cho rằng nếu tinh thần mình lạc quan, bình tĩnh không ủ rũ, không chán nản... thì người sẽ khoẻ mạnh hơn.



Bản thân chị ăn ngon hơn ở nhà, không bỏ bữa cơm nào. Buổi sáng chị phơi nắng để tăng cường vitamin D, tập thể dục để người đỡ mệt mỏi.



15 thành viên trong gia đình là 15 cá thể khác nhau nhưng chị Vân luôn nhắc nhở các thành viên của gia đình mình thực hiện một số điều:



Thứ nhất, luôn vận động nhẹ nhàng. Chị Vân khuyên các thành viên gia đình nhất định không nằm một chỗ mà cần đi lại, quơ chân, quơ tay.



Thứ hai, làm gì khi bị sốt. Chị Vân khuyên các thành viên gia đình chỉ xông hơi, lau người nước ấm vắt chanh, không ngâm tắm mình. Bởi vì khi tắm xong sốt khó hạ hơn. Người nhiễm Covid-19 khi sốt nhìn mặt sẽ mất hết sinh khí, vô cùng mệt mỏi.



Chị Vân động viên người nhà dù sốt cũng cố ngồi dậy, uống thêm chút nước quất ngâm, lấy nước ấm vắt chanh vào lau người để hạ sốt. Người sốt xong sẽ bổ sung thêm nhiều nước có thể là nước đường đen, mật ong để bù khoáng.



Thứ ba, không bỏ ăn. Đối với người ốm ăn uống không thể bỏ được. Chị Vân cho biết chị ép tất cả mọi người phải ăn mới uống thuốc được.



Thứ tư, uống nước mật ong lên men. Chị Vân cũng chia sẻ cả nhà chị không uống nước gừng, sả bởi vì chị biết nếu nước sả có người đau bao tử thì sẽ bị 'hành' nặng hơn trước khi Covid-19 'hành'. Vì vậy, chị Vân khuyên người bệnh không nên uống gừng sả. Chỉ có thể thêm lát gừng vào nước mật ong thì tốt.



Thứ năm, đừng đòi hỏi nhân viên y tế. Mọi người đều cố gắng không hoang mang, bình tĩnh, không than thở. Vào bệnh viện, ở đâu cũng đông, nhân viên y tế cũng mệt mỏi nên ai cũng thông cảm, không đòi hỏi tại sao không được chăm sóc tốt nhất.



Cuối cùng thì các thành viên gia đình chị Vân cũng đủ điều kiện ra viện về nhà. Chị thấy cả gia đình mình may mắn vì không ai bị quá nặng nhưng chị cũng mong khi ai không may thành F0 đừng hoang mang, nên bình tĩnh để vượt qua Covid-19.



Khánh Chi