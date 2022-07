Cứng cổ, méo miệng chỉ vì vật dụng nhà nào cũng có

Tỉnh giấc thấy cứng cổ, méo mồm ngỡ mình bị tai biến, người phụ nữ vội vàng đến viện thì được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7, nguyên nhân không thể ngờ...

Quạt là vật dụng không thể thiếu trong phòng ngủ của mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Thói quen dùng quạt tưởng chừng như vô hại này thực chất tiềm tàng nguy cơ gây ra những hệ quả không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong thời tiết nóng nực.

Khi giá cả ngày một leo thang, nhiều gia đình lựa chọn dùng quạt thay vì bật điều hoà. Bởi nhiều người cho rằng nằm quạt vừa không tốn điện lại không bị cảm giác như “say ô tô”.

Ông bà Đức (Cầu Giấy) là trường hợp điển hình. Hai ông bà chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 39- 40 độ C. Nhưng quạt thì được ông, bà bật vù vù khắp các phòng.

“Cả hai vợ chồng tôi đều huyết áp cao, ông nhà thì lắm mỡ nên người lúc nào cũng nóng. Thành thử ra, mùa hè bật quạt suốt ngày đêm. Bình thường ông ấy cho quạt quay đi quay lại nhưng những hôm nắng quá phải cho quạt thổi thẳng vào người mới chống được.

Thế nhưng những hôm như thế ngủ dậy tôi thường cảm thấy rất mệt. Mũi khô khốc, họng đau”, bà Đức kể lại.

Trường hợp ông bà Đức không phải là cá biệt, nhiều người không thể ngủ nếu thiếu quạt. Thậm chí có những gia đình dù đã bật điều hoà nhưng vẫn để quạt liên tục, xuyên đêm trong lúc ngủ.

Chị H. Anh (Ba Đình) buộc phải đi viện châm cứu sau một đêm dùng cả quạt và điều hoà chĩa thẳng vào giường ngủ. Người phụ nữ này cho biết, cách đây hơn một tháng, chị gặp mưa sau giờ đi làm về.

Đêm ấy, theo thói quen của chồng vẫn bật quạt và điều hoà khi ngủ nhưng hôm đó lại quên không hẹn giờ dù nhiệt độ ngoài trời không quá oi bức.

Sáng hôm sau, ngủ dậy, chị đau cứng cổ không thể quay được. Đáng sợ hơn chị tê một bên mặt, mắt trái hơi khó khép, mồm méo đi.

Tưởng bị tai biến, chị vội vã đến viện được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 và được chỉ định liệu trình châm cứu, thuỷ châm, xoa bóp…

“Đến viện mới thấy nhiều người tương tự như tôi. Cứ ngỡ liệt dây thần kinh số 7 chỉ gặp vào mùa đông lạnh nhưng không ngờ giữa mùa hè vẫn nhiều người bị thế”, chị H. Anh than phiền.

Sự “lệ thuộc” hoàn toàn vào quạt – tưởng như là vô hại nhưng lại dẫn đến những hệ quả tiêu cực đối với sức khoẻ.

BS Lê Tuyết, Viện Y học ứng dụng Việt Nam thông tin, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bật quạt quá lâu có thể dẫn đến mất nước và làm khô miệng, mũi do mồ hôi và hơi ẩm bốc hơi khỏi cơ thể.

Trong điều kiện khí hậu khô hạn, tình trạng này có thể xuất hiện nhanh hơn. Nếu gặp phải các dấu hiệu trên, bạn hãy uống một cốc nước để khôi phục lại sự cân bằng nước trong cơ thể.

Tiếp đến có thể kể đến tình trạng khô mắt và da nếu bật quạt quá nhiều. Lý do là bởi vì không khí từ quạt có thể làm khô da và mắt của bạn. Để tránh triệu chứng khó chịu này hãy dùng thuốc nhỏ mắt (tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng và chỉ định của dược sỹ, bác sỹ) và dùng kem ẩm để giữ ẩm cho da.

Đáng lưu ý, theo BS Lê Tuyết, ngồi, nằm nhiều trước quạt điện cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng trầm trọng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gió có thể hỗ trợ sự lây lan của các phần tử gây dị ứng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, khô mắt, dị ứng mắt... Do đó, nếu bạn bị dị ứng thì không nên ngủ với quạt.

Thậm chí, gió có thể gây chuột rút cơ. Bởi nhiệt độ vào ban đêm có xu hướng giảm nhanh, trong khi đó, tiếp xúc với nguồn lạnh là một trong những nguyên nhân gây ra chuột rút cơ bắp. Mở quạt khiến cơ thể bạn liên tục bị phơi ra trước không khí lạnh thổi trực tiếp.

Hơn nữa, vào những đêm nóng nực, không khí thổi từ quạt có thể làm tăng nhiệt độ nền của cơ thể, dễ dẫn đến các tình trạng xấu liên quan đến nhiệt, cụ thể như buồn nôn hoặc đau đầu.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của việc sử dụng quạt điện trong một thời gian dài, các chuyên gia đưa ra một số gợi ý.

Theo đó, một giải pháp đơn giản cho những đêm nóng nực là để cửa sổ mở khi ngủ. Những cơn gió se lạnh vào ban đêm, đặc biệt là lúc sáng sớm sẽ giúp không khí trong phòng mát mẻ hơn. Nếu sợ muỗi, bạn có thể lắp lưới hoặc màn chắn phía cửa sổ.

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng mất nước, hãy đặt một chiếc khăn ướt bên đầu giường hoặc đổ đầy nước vào xô và trên sàn nhà gần phía giường ngủ. Giải pháp này sẽ giúp tăng độ ẩm trong phòng một cách đáng kể.

Trong trường hợp, bạn không thể ngủ mà không có quạt, hãy thử quay quạt sang một hướng khác. Bằng cách này, gió sẽ không thổi thẳng và trực tiếp vào người của bạn.

Ngoài ra, bạn hãy để quạt cách xa bạn để tránh nghẹt mũi, nhức đầu, nhức mỏi cơ và khô mắt. Đặt hẹn giờ để nó tắt một giờ hoặc vài giờ sau khi đi ngủ. Sử dụng quạt với tốc độ tối thiểu.

Theo một nghiên cứu ở Nhật Bản, sử dụng quạt điện không đúng cách có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe cho người sử dụng như mệt mỏi, chóng mặt, khô da, đau họng...



Có đến 53% trong số 1.000 người tham gia một cuộc khảo sát cho biết họ từng gặp phải những vấn đề về sức khỏe mà nguyên nhân có thể là do sử dụng quạt điện. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Realfleet Co., một công ty bán các thiết bị gia dụng có trụ sở tại Tokyo.



Trong số những người được hỏi cho biết đã trải qua các vấn đề sức khỏe do quạt điện gây ra có 60% nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi, 47% nói rằng họ bị khô da hoặc đau họng và 29% cho biết họ cảm thấy lạnh người.



Đáng chú ý, 2/3 số người được khảo sát tin rằng những vấn đề về sức khỏe mà họ gặp phải đều do việc nằm liên tục trước quạt gây ra.

N. Huyền