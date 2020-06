Gương mặt hiện tại của Hồng Ngọc sau sự cố nổ nồi hơi tại Mỹ

Từng gặp sự cố bỏng 2/3 khuôn mặt tới mức biến dạng, Hồng Ngọc gây ngỡ ngàng khi xuất hiện trở lại với gương mặt hoàn toàn lành lặn.

Nữ ca sĩ Hồng Ngọc

Vào đầu tháng 5/2020, Hồng Ngọc không may bị bỏng do nổ nồi xông hơi tại nhà khiến cho 2/3 gương mặt và nhiều vùng trên cơ thể của cô bị tổn thương.

Sau thời gian dài điều trị thì mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Ngọc chính thức chia sẻ ảnh mặt mộc cùng dòng trạng thái trăn trở về cuộc sống. Chỉ sau hơn 1 tháng, Hồng Ngọc gần như đã bình phục hoàn toàn. Da mặt của cô không còn vết sẹo cũng như dấu tích nào của tai nạn đáng tiếc trước đó.

Nữ ca sĩ bỏng nặng tới 2/3 khuôn mặt.

Bên cạnh hình ảnh hồi phục tinh thần và dung mạo, Hồng Ngọc không quên chia sẻ những dòng bất an. Có lẽ do tình hình tại Mỹ đang khá căng thẳng. Cô viết: "Rồi bất chợt một ngày loài người bắt buộc phải thay đổi, thay đổi cách sống, thay đổi thói quen, thay đổi mọi thứ, rồi mệt mỏi vì lo sợ, sợ bệnh tật, sợ một thứ vô hình mà nó đã tạo lên quá nhiều áp lực cho mỗi chúng ta. Làm cho chúng ta sống không yên và không bình an tí nào, mỗi ngày đều lo lắng, gia đình cũng không dám gặp nhau. Sợ sợ và sợ, stress và stress. Đến khi nào mới hết điều này đây? Chúng ta đang đón nhận thử thách, chúng ta có vượt qua được điều này không? Thật sự mọi thứ bây giờ không có ý nghĩa gì bằng sức khỏe và bình an".

Nữ ca sĩ không ngại công khai hình ảnh khuôn mặt bị bỏng.

Nữ ca sĩ không ngại công khai hình ảnh gương mặt biến dạng vì bỏng. Hồng Ngọc cho biết cô không định đăng tải vì sợ mọi người sẽ thấy được vết thương của mình. Nhưng vì không cầm lòng được nên cô đăng lên để mọi người phải thật cẩn thận đừng để chuyện không may xảy ra.

Qua hình ảnh được Hồng Ngọc chia sẻ, có thể thấy, gương mặt của nữ ca sĩ đã hoàn toàn lành lặn và nhìn như chưa từng vướng sự cố. Trước đó, khi xuất hiện trong buổi diễn đầu tiên sau hơn 1 tháng điều trị bỏng cấp độ 2, nữ ca sĩ trang điểm kĩ càng nhưng một bên mặt của cô vẫn còn vết thâm.

Trong những hình ảnh selfie được Hồng Ngọc chia sẻ, cũng thấy được một bên mặt của cô vẫn còn ửng hồng, lên da non. Các vết bỏng trên tay của Hồng Ngọc cũng đã lành lặn và mờ sẹo hẳn.

Trong quãng thời gian điều trị bỏng, Hồng Ngọc cũng đã phải hủy hết các show diễn đã nhận thời từ trước. Đồng thời, cô cũng phải trải qua những ngày sống trong lo lắng khi nhìn vết thương của chính mình.

Nhìn gương mặt hoàn toàn lành lặn như chưa từng vướng sự cố của nữ ca sĩ hiện tại, không ít người bất ngờ và gửi lời chúc mừng đến cô.

Theo saostar.vn