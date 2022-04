Giảm cân thần tốc… bệnh viện đón bạn, đây mới là cách giảm cân an toàn

Giảm cân là điều mà hàng triệu người mong muốn nhưng chỉ có khoảng 10% người giảm cân thành công, và đại đa số đều thất bại do giảm cân phi khoa học.

Các cách giảm cân phản khoa học như uống trà giảm cân, nhịn ăn, thuốc giảm cân và các loại thực phẩm chức năng quảng cáo giảm cân, đốt mỡ.



Trước đó, một cô gái 19 tuổi ở Hà Nam đã mua trà giảm cân trên mạng để uống và giảm tới 5kg chỉ trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, sau đó cô đã suýt mất mạng nếu như không được gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời.



TS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết anh cũng gặp rất nhiều người phải cấp cứu vì giảm cân sai cách từ hạ đường huyết, toan ceton máu, thậm chí suy gian, suy thận. Các sản phẩm giảm cân như trà hay thảo dược thuộc nhóm giảm cân bằng cách mất nước.

Bởi vì, 60-70% trọng lượng cơ thể là nước, nên khi mất nước, cân nặng sẽ giảm đi rõ rệt. Nhiều loại trà giảm cân khi uống vào gây ra hiện tượng tiêu chảy, dẫn đến cơ thể mất nước, vô cùng nguy hại...



Sẽ thật nguy hiểm nếu bạn sử dụng phải những loại thuốc, trà giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng kém. Chúng có thể gây ra những tác động xấu đến sức khỏe của bạn. Không những không giúp giảm cân mà còn gây ra những tác hại mà bạn không thể ngờ tới.



Không chỉ uống trà, nhịn ăn cũng là cách mà nhiều người chọn. TS Hưng cho biết nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nhịn ăn là sẽ giảm cân và có hiệu quả giảm cân thật nhưng sức khoẻ cũng giảm theo. Người nhịn ăn đối diện với nguy cơ hạ đường huyết, mệt mỏi.

Đặc biệt, về lâu dài nhịn ăn liên tục, với tần suất dày sẽ có nguy cơ xảy ra 2 trường hợp. Một là bạn phát cuồng đồ ăn do cơ thể đã lâu không được “đánh thức vị giác”. Hai là bạn có nguy cơ mắc căn bệnh biếng ăn nguy hiểm khi để tình trạng ăn ít, nhịn ăn kéo dài.



Ảnh minh hoạ.



Cả hai trường hợp này đều có hại cho cơ thể nếu mắc chứng cuồng ăn, cơ thể lại bị dư thừa chất, sẽ tích tụ lại thành mỡ. Còn khi bệnh chán ăn, nguy cơ suy nhược cơ thể do thiếu chất là rất cao. Lúc này, toàn bộ nhịp sinh học sẽ bị đảo lộn.



Giảm cân thần tốc là điều mà nhiều người mong muốn nhưng thực tế giảm càng nhanh càng hại. Không có quá trình nào là giảm cân thần tốc.



Cách giảm cân an toàn nhất



TS Hưng cho biết giảm cân không hề đơn giản, giảm cân là giảm mỡ chứ không phải là giảm nước để cân hôm nay nhẹ hơn cân hôm qua. TS Hưng đã gặp rất nhiều người 1 tháng giảm 5kg và chỉ sau 1 tháng thì cân nặng lại quay về cũ. Đó là giảm cân không khoa học thì ngưng giảm cân thì bạn rơi vào tình huống tăng cân trở lại.



Sự thật, vấn đề thừa cân béo phì trở nên nan giải và khó thực hiện vì không phải ai cũng biết giảm cân. Cách giảm cân an toàn đó là bạn cần thâm hụt calo ăn vào và calo tiêu thụ. Nếu 1 người bình thường không có hoạt động thể dục thể thao thì bạn ăn như thế nào cũng được nhưng năng lượng bạn ăn vào không vượt quá năng lượng cơ thể tiêu hao.



Bạn cần 1800 calo/ngày, bạn cần giảm cân thì bạn sẽ ăn khoảng 1400 – 1500 calo/ngày. Song song với calo thâm hụt, bạn có thể tập thể dục, thể thao 30 phút mỗi ngày. TS Hưng cho biết luyện tập không phải nhất thiết tới phòng gym, chạy bộ ra đường mà bạn có thể chạy tại nhà, tập luyện tại chỗ hoàn toàn được.



Khi thâm hụt calo bạn cần ăn đủ 4 nhóm chất từ tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ để cơ thể không rơi vào tình trạng thiếu chất.

Nếu bạn muốn giảm 3-10% cân nặng so với trọng lượng cơ thể. Việc giảm cân này cần khoảng thời gian 3-6 tháng. Bạn không nên vì nôn nóng mà giảm số cân nặng quá nhiều trong thời gian ngắn.

TS Hưng nhấn mạnh không nên tin tưởng hoặc ỷ lại vào các phương pháp giảm cân bằng thuốc, thực phẩm chức năng… mà luôn khiến cơ thể vận động nhiều. Khi lựa chọn biện pháp tập luyện, cần chọn cho những bài tập phù hợp với sức khỏe, thể trạng.



Khánh Chi

