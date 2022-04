Phát ban loang lổ đầy người, nam thanh niên trả giá đắt vì quan hệ tình dục bừa bãi

Nam thanh niên (22 tuổi, ở Hà Nội) đến khám do thấy ban đỏ vùng thân mình, được chẩn đoán mắc bệnh xã hội do quan hệ tình dục thiếu an toàn.