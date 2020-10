Dù thấy bụng to nhanh nhưng cứ nghĩ do béo lên nên chị chủ quan không đi khám. Tại bệnh viện bác sĩ kết luận chị mang khối u “khủng” tương đương thai 24 tuần phải mổ ngay tức thì.

Tưởng béo bụng, người phụ nữ không ngờ mang khối u xơ tử cung tương đương thai 24 tuần (ảnh minh họa)

Chị Lê T. D. (SN 1971, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng chướng bụng, bụng to. Bệnh nhân kể lại dù thấy bụng to nhanh nhưng cứ nghĩ do béo lên nên chị chủ quan không đi khám. Chỉ đến thời gian gần đây vùng kín của chị có mùi, trong khi bị rối loạn kinh nguyệt nên mới đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành siêu âm phát hiện thành sau tử cung có khối âm vang khác có ranh giới rõ kích thước khoảng 23x10cm. Các bác sĩ kết luận chị có u xơ tử cung to, khối u vượt quá rốn, tương đương với thai 24 tuần.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định nhập viện phẫu thuật loại bỏ khối u. BSCKII Nguyễn Xuân Hải, Phó khoa D5, BV Phụ sản Hà Nội trực tiếp thực hiễn mổ cho bệnh nhân cho biết, nếu chủ quan, kích thước khối u xơ tử cung tăng dần có thể làm cho tử cung to lên bất thường tương đương với tử cung đang có thai sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Sau mổ, chị D. đang được theo dõi, sức khỏe cũng đã ổn định.

Theo Bs CKI. Nguyễn Thị Song Hà, u xơ tử cung là một loại u thường gặp ở tử cung. Phụ nữ thường bị u xơ tử cung trong khoảng 30-45 tuổi. Đây là loại u chịu ảnh hưởng của nội tiết tố: khi estrogen cao, u to ra và khi estrogen giảm (giai đoạn mãn kinh), u dần nhỏ lại..

Cho đến nay, nguyên nhân gây nên bệnh lý này vẫn chưa được làm rõ. Vẫn có nhiều ý kiến cho rằng bệnh này liên quan đến sự gia tăng quá mức estrogen trong cơ thể, gây rối loạn nội tiết tố và các bệnh lý khác của tử cung.

Một số ý kiến lại cho rằng bệnh này xảy ra là hậu quả của việc thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai, nạo phá thai, mang thai quá sớm, bệnh lạc nội mạc tử cung và một số bệnh lý liên quan đến sự thay đổi estrogen và progesteron.

Triệu chứng đầu tiên của u xơ tử cung là ra khí hư nhiều do niêm mạc tử cung bị kích thích (dịch này thường trong, đôi khi loãng như nước và ngày một nhiều hơn). Sau đó, bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt, thời gian hành kinh kéo dài hơn bình thường, trong mấy ngày đầu, lượng huyết ra nhiều hơn so với những kỳ kinh trước.

Khi khối u xơ tử cung đã lớn, huyết không ra theo chu kỳ nữa mà có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, gọi là rong huyết. Tình trạng ra huyết kéo dài dẫn đến thiếu máu, khiến bệnh nhân xanh xao, mệt mỏi. Khi hành kinh, họ thường bị đau bụng do tử cung phải co bóp mạnh hơn để đẩy huyết kinh ra ngoài.

Nếu khối u xơ tử cung lớn, bệnh nhân có thể bí tiểu tiện do u chèn ép bàng quang, hoặc táo bón và đau nếu u phát triển vào trực tràng. Có trường hợp người bệnh tự sờ thấy khối nhân xơ cứng chắc ở vùng bụng dưới (thường là vào ban đêm khi nằm ngủ, các cơ thành bụng được thả lỏng).

Nếu khối nhân xơ tạo thành polype tụt vào âm đạo, mức độ ra máu sẽ nặng hơn.

Lúc này, mỗi khi sinh hoạt tình dục, bệnh nhân cảm thấy vướng và ra máu nhiều. Khi làm vệ sinh, người bệnh có thể sờ thấy một khối trong âm đạo.

Đáng lưu ý, nếu lâu ngày polype bị nhiễm khuẩn, âm đạo sẽ tăng tiết dịch, lẫn máu và mủ nên rất hôi, tình trạng nhiễm khuẩn có khi lan ngược lên tử cung, gây biến chứng nguy hiểm.

Cũng có nhiều trường hợp u xơ tử cung không có biểu hiện nào trong một thời gian rất dài, chỉ khi khối u xơ tử cung đã lớn, bệnh nhân mới tự sờ thấy, hoặc bác sĩ phát hiện trong đợt khám phụ khoa định kỳ.

Dù là một bệnh lành tính, những biến chứng của u xơ tử cung vẫn có khả năng xảy ra và gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, để phòng những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội khuyến cáo chị em nên đi khám sức khỏe sinh sản định kỳ.

Điều này là rất cần thiết, vừa giúp phát hiện sớm và giảm khả năng xuất hiện các biến chứng của u xơ tử cung, đồng thời cũng bảo vệ phụ nữ bởi các bệnh phụ khoa khác.

Trong trường hợp cơ thể gặp hiện tượng bất thường như đau bụng, chướng bụng,... chị em nên đi khám để được phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời.

Huyền Anh