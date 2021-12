Lựa chọn dinh dưỡng giúp con có miễn dịch khỏe, tăng cân tốt

Miễn dịch khỏe là nền tảng giúp trẻ tăng cân tốt

Khi hệ miễn dịch của cơ thể yếu, đặc biệt trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch, trẻ rất hay bị ốm vặt, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn tiêu hoá, hô hấp. Khi đó cơ thể trẻ thường mệt mỏi, tiêu hoá kém và giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, mỗi đợt ốm lại khiến cho việc chăm sóc của cha mẹ bị gián đoạn, trẻ chán ăn, bỏ ăn và sút cân nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tăng cân kéo dài và nguy cơ suy dinh dưỡng.

Chậm tăng cân ở trẻ được định nghĩa là tăng cân với tốc độ chậm hơn so với những đứa trẻ khoẻ mạnh khác, hoặc trẻ ngừng lên cân hoặc lên cân dưới chuẩn trong 2 - 3 tháng liên tục. Khi trẻ không nhận đủ năng lượng và các dưỡng chất cần thiết, các hệ - cơ quan sẽ không có đủ “nguyên liệu” để tăng trưởng, thời gian kéo dài sẽ có thể dẫn đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng từ đó sẽ gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ khác. Cụ thể, từ thể trạng gầy còm, thiếu dinh dưỡng, kém phát triển hơn các trẻ cùng lứa tuổi.

Muốn bù đắp năng lượng hiệu quả cho trẻ nhằm bắt kịp và duy trì mức tăng trưởng chuẩn, trước tiên, trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp trẻ dễ dàng lấy lại cảm giác ăn uống, trẻ ăn ngon, ăn nhiều hơn, hấp thu tốt hơn từ đó mau chóng cải thiện cân nặng như mong muốn.

Kháng thể IgG từ sữa non ColosIgG 24h giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ

Sữa non là những giọt sữa đầu tiên được tiết ra bởi động vật có vú trong 72h giờ sau sinh. Sữa non không chỉ chứa chất béo, protein, vitamin và khoáng chất mà còn là thực phẩm tự nhiên duy nhất chứa yếu tố miễn dịch - Kháng thể ImmunoGlobulin. Theo báo cáo của Pakkanen & Aalto, 1997, đặc biệt sữa non tiết ra trong 24h sau sinh có chứa hàm lượng Globulin miễn dịch cao nhất và có thể cao hơn 100 lần so với sữa trưởng thành.

Kháng thể IgG là kháng thể chiếm tới 75% lượng kháng thể trong cơ thể, có hiệu lực chống lại vi khuẩn, virus mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh. Việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non là một biện pháp tự nhiên, thân thiện, và hiệu quả để củng cố miễn dịch, đặc biệt trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch.

Để đảm bảo hàm lượng kháng thể cao, tại Việt Nam, VitaDairy là doanh nghiệp đầu tiên nhập khẩu độc quyền Sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ, và ứng dụng bổ sung trong bộ sản phẩm ColosBaby Gold 2+ theo đúng khuyến cáo để trẻ sử dụng hàng ngày.

Chọn sản phẩm được chứng minh lâm sàng giúp bé miễn dịch khỏe, tăng cân tốt

ColosBaby Gold 2+ là sản phẩm dinh dưỡng giúp trẻ Miễn dịch khoẻ - Tăng cân tốt. ColosBaby Gold 2+ được bổ sung hàm lượng sữa non ColosIgG 24h cao vượt trội (7g/100g), giúp cung cấp cho bé lượng kháng thể IgG tự nhiên lên đến 1000mg mỗi ngày.

Theo kết quả nghiên cứu thực hiện bởi Viện Dinh Dưỡng quốc gia, sử dụng ColosBaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp (biểu hiện ho, sốt, viêm họng, sổ mũi), tăng cường miễn dịch tiêu hoá (ít mắc tiêu chảy hơn) sau 3 tháng, và tăng cân, tăng chiều cao tốt sau 4 tuần.

Bên cạnh đó, bộ sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby (ColosBaby Gold 2+, ColosBaby Bio Gold 2+; ColosBaby IQ Gold 2+) đã được chứng nhận là thương hiệu số 1 sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ bổ sung sữa non được mẹ tin dùng trên các trang mạng xã hội Việt Nam năm 2020.

Với những lợi ích vượt trội, ColosBaby Gold 2+ tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm tiên phong về dinh dưỡng miễn dịch, giúp trẻ có nền tảng miễn dịch khỏe, giảm bệnh vặt, lựa chọn giải pháp dinh dưỡng tối ưu để tăng cường miễn dịch, tăng cân hiệu quả cho trẻ là tiền đề để trẻ có sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Kết quả từ nghiên cứu lâm sàng “Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Gold lên chỉ số nhân trắc, tình hình mắc tiêu hoá, biếng ăn, và hô hấp ở trẻ từ 24-59 tháng tuổi” - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia - 2021:



● Colosbaby Gold giúp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp

Tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp trong vòng 1 tháng tại thời điểm đánh giá giảm. (Giảm số lần gặp các biểu hiện triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp như sổ mũi, ho, sốt, đau họng)

Sự hài lòng của phụ huynh về việc trẻ ít mắc các bệnh đường hô hấp sau 3 tháng đạt mức 78,7%.



● Colosbaby Gold giúp giảm tỷ lệ rối loạn tiêu hóa

Tỷ lệ mắc tiêu chảy trong vòng 1 tháng tại thời điểm đánh giá giảm. Sự hài lòng của phụ huynh về việc ổn định hệ tiêu hoá, ít mắc rối loạn tiêu hóa ở trẻ sau 3 tháng đạt mức 76,7%.



● Colosbaby Gold giúp Tăng cân tốt

Cân nặng tăng sau 1 tháng và tăng rõ rệt sau 3 tháng. Chỉ số mức độ hài lòng của bố mẹ về tình trạng cải thiện cân nặng của bé rất cao (đạt 83,2%.)

