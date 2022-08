Hình ảnh xinh đẹp sau 14 năm của cô bé nhỏ nhất thế giới khi sinh ra chỉ 260 gam

Thật khó có thể tin rằng đứa bé sinh ra vỏn vẹn có 260 gam, đầu bị thương và hầu hết bác sĩ đều nghĩ rằng sẽ khó có thể cứu sống được nay trở thành một cô bé rất xinh đẹp.

"Nuôi con mới biết lòng cha mẹ", những người không có con sẽ không thể hiểu một người phụ nữ khi mang thai đã phải cẩn thận đến nhường nào suốt 9 tháng 10 ngày.

Họ sợ rằng, bất kỳ sự bất cẩn nào của bản thân cũng sẽ để lại hậu quả rất lớn cho con mình. Nhưng ngay cả khi như vậy, nhiều tình huống bất ngờ vẫn xảy ra.

Một trong những điều đau đớn nhất đối với một người mẹ là em bé chưa đủ ngày tháng mà đã phải sinh non.

14 năm trước, tại Miami, Mỹ, một người mẹ không may phải sinh con sớm ở tuần thứ 21, lúc đó đứa bé gái chỉ nặng vỏn vẹn có 260 gam.

Không ai có thể hy vọng cô bé sống sót được, cơ thể bé nhỏ tới mức khiến cho người ta không dám chạm vào.

Vào thời điểm đó, nhiều bác sĩ tiên lượng khả năng sống sót của cô bé rất thấp, thậm chí còn nói rằng không cần phải cứu.

Người mẹ lúc đó đã đặt cho cô bé một cái tên Amelia Taylor và thầm cầu nguyện con gái mình sẽ may mắn sống sót.

Bác sĩ Taylor là người duy nhất tích cực cứu sống em bé nhỏ nhất thế giới này. Amelia bé nhỏ đã ở trong lồng ấp được 4 tháng, chiến thắng số phận và lớn dần trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Không thể tin được, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã có thể thở tự nhiên sau khi sinh mà không cần máy thở. Cô bé sinh ra với một vết thương trên đầu nhưng đã tự lành sau vài ngày. Bệnh viện chưa từng tiếp nhận một đứa trẻ mới sinh nào nhỏ như vậy. Chúng tôi thậm chí còn không biết huyết áp bình thường của cô bé là bao nhiêu. Cô bé đã sống như một phép màu", bác sĩ Taylor nhớ lại.

Thật bất ngờ, sau 14 năm, cô bé bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Thể chất của cô bé hoàn toàn bình thường không khác gì bạn bè cùng trang lứa.

Hình ảnh cô bé Amelia Taylor 14 năm trước và bây giờ.

Khi chia sẻ về tình trạng sinh non, bác sĩ Taylor nói rằng thời gian sinh thường của thai nhi là từ 37 - 42 tuần, thời gian dự kiến sinh từ tuần thứ 40.

Tuy nhiên, do tình trạng thể chất của người mẹ mà thời gian phát triển của thai nhi sẽ khác nhau. Nếu một đứa bé sinh ra quá sớm hoặc quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Ngoài những lý do bệnh lý, hầu hết các trường hợp sinh non đều do lối sống của người mẹ.

Do đó, trong khi mang thai, người mẹ đặc biệt cần phải chú ý đến thói quen xấu để tránh những tình huống không mong muốn xảy ra với con mình.

Hạ Thảo

Bất lực vì con nổi loạn tuổi dậy thì Trẻ ở tuổi dậy thì thường hay có xung đột tâm lý với cha mẹ, vì đây là thời điểm trẻ muốn thể hiện bản thân mình, muốn tự lập.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, BS quyết định phút chót giữ cô gái 20 tuổi ở lại cuộc đời Bị thai trứng, bác sĩ dặn dò phải tái khám theo dõi rất sát sao nhưng bệnh nhân này đã quên lời dặn và khi quay lại bệnh viện thì bệnh chuyển thành ung thư, di căn ra nhiều cơ quan nội tạng.