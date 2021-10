Vì sao đàn ông 'xong việc' là 'kéo gỗ'?

Chia sẻ trên diễn đàn “Bí mật phòng the”, chị Nguyễn L.H. (23 tuổi, trú tại Lâm Đông) than thở chuyện ấy của hai vợ chồng chị. Chồng chị nhiều hơn vợ 7 tuổ, hai vợ chồng có 2 con nhỏ nên hàng ngày đều chờ các con đi ngủ mới có thể âu yếm.

Tuy nhiên, điều khiến chị H. thấy tủi đó là mỗi lần làm 'chuyện ấy' xong chỉ vài phút đã thấy chồng 'kéo gỗ'.

Chị Bùi Lan V. (31 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng tâm sự vợ chồng chị chung sống đã hơn 5 năm và có với nhau một cô con gái. Hai vợ chồng chị rất ít khi cãi nhau và cũng quán triệt tinh thần cãi nhau vẫn không ngủ riêng. Vì thế, ai cũng cảm nhận chị V. là người phụ nữ hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên trong căn phòng ngủ, chị V. nhiều lần rơi nước mắt. Chồng chị nhu cầu khá cao nhưng sau khi sinh con, chị V. không còn mặn mà với chuyện ấy. Vì thế, mỗi khi chồng đòi hỏi, chị 'trả bài' cho xong nghĩa vụ.

Chuyện ấy dần trở nên tẻ nhạt, chán chường. Mỗi lần 'xong việc' chồng chị lại quay ra ngủ, điều đó khiến chị cảm thấy hụt hẫng. Chị V. trải lòng “tôi vẫn thích được chồng ôm hay thủ thỉ trò chuyện sau khi 'xong việc'. Tuy nhiên, chồng tôi lại thích ngủ và luôn quay lưng lại với vợ.

Chị em hờn tủi vì chồng 'xong việc' là ngáy (Ảnh minh họa)

Theo BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Tiết niệu và Nam học, BV E Hà Nội, anh cũng thường xuyên gặp các câu chuyện dở khóc, dở cười khi chị em phụ nữ gọi điện tư vấn về 'chuyện ấy'. Trong đó, nhiều chị em phàn nàn về chuyện mỗi lần yêu xong chồng lăn ra ngủ để chị em tủi tủi nằm đó.

Theo tâm lý, chị em cảm thấy hụt hẫng, muốn được chồng trò chuyện lâu hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không phải do đàn ông vô tâm – BS Liên cho biết.



Thực tế, quá trình quan hệ tình dục qua 4 giai đoạn chính là kích thích, cao trào, cực khoái và thỏa mãn. Để đạt hưng phấn cao nhất trong ân ái, cả nam và nữ đều phải trải qua những giai đoạn và diễn biến khác nhau ở bộ máy sinh dục.

Giai đoạn cao trào rất khác ở từng người, có người lên đến vài chục phút nhưng có người chỉ vài phút. Còn giai đoạn khoái cực chỉ xảy ra trong vài giây, nam xảy ra lúc xuất tinh, nữ có thể kéo dài hơn nhưng chỉ có khoảng 25% phụ nữ đạt được cảm giác này.

Cuối cùng là giai đoạn lắng dịu kéo dài 2-10 phút. Thời gian lắng dịu ở nữ lâu hơn nam. Trong quan hệ tình dục, nữ có thể cực khoái nhiều lần liên tục, trong khi nam giới thường phải cần thời gian "hồi phục" sau khi đã xuất tinh.

Theo BS Liên, khi kết thúc quá trình thì cơ thể tiết ra nhiều hooc môn đặc biệt là hooc môn ở tuyến yên bao gồm giải phóng endorphin, serotonin, oxytocin, vasopressin, oxit nitric (NO) và hormone prolactin. Các hormon này dẫn đến thư giãn kích thích ngủ say hơn khiến mày râu cảm thấy muốn ngủ ngay.



Ngoài ra, xong một cuộc yêu mọi người đều mệt mỏi không riêng gì nam giới. Tuy nhiên, do việc đạt cực khoái ở nam giới dễ đạt hơn nên mày râu dễ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Nữ giới thì lâu đạt cực khoái nên sẽ khó ngủ hơn.

Mặt khác, phần lớn các cuộc yêu của cặp đôi thường diễn ra vào ban đêm. Khi đó cơ thể đã mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, sau khi tiêu hao thêm năng lượng nên dễ đi vào giấc ngủ. Nếu chuyện ấy diễn ra vào ban ngày có thể không ai ngủ ngay được – BS Liên cho biết.

Cuộc yêu không phải diễn ra 1 lần, 1 thời khắc và sẽ tái diễn nhiều lần trong đời sống vợ chồng, nếu người vợ cảm thấy hụt hẫng vì chồng vừa “xong việc” đã ngủ thì chị em có thể thủ thỉ với chồng về mong muốn của mình, muốn chồng tâm tình thêm thời gian.

Tuy nhiên, bác sĩ Liên cho rằng nam giới cũng không thờ ơ với chị em mà có thể họ chưa tinh ý. Nếu chị em “bật công tắc” có thể người chồng sẽ không ngủ ngay, cuộc yêu sẽ trở nên hoàn mỹ hơn cả trước và sau.

Cuộc yêu không chỉ nam giới thụ hưởng mà cả hai giới vì vậy cặp đôi cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để đời sống vợ chồng ngày càng thêm mặn nồng.

Khánh Chi