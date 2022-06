Thấy 'cậu nhỏ' ngắn, nam thanh niên tự kéo dài

Nam giới Việt luôn có mặc cảm 'cậu nhỏ' của mình quá ngắn, kích thước nhỏ nhắn nên họ tìm đủ mọi cách để kéo dài.

N.H.H. 24 tuổi, trú tại TP.HCM đang làm việc tại Thái Lan vào viện cấp cứu trong tình trạng 'cậu nhỏ' hoại tử, đau đớn, rỉ dịch. H cho biết bản thân mình luôn thấy 'cậu nhỏ' khiếm tốn, nhiều khi tự ti với bạn bè nên tìm hiểu về việc tăng kích cỡ.

Tháng trước, khi về nước, H. được bạn bè khuyên mua một sản phẩm giúp 'cậu nhỏ' "lớn như thổi" mà lại không đau đớn. Theo hướng dẫn, H và đám bạn đã tự ý mua và bơm silicon vào "của quý". Sau khi về nước, cậu đã vội vào viện do biến chứng vì tự tiêm silicon.



Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, chia sẻ trong tuần qua các bác sĩ của khoa cũng vừa cấp cứu trường hợp nam thanh niên hoại tử da dương vật vì tự tiêm silicon làm đầy cậu nhỏ.



Bác sĩ Tân cho biết trường hợp bệnh nhân này tự tiêm silicon vào da 'cậu nhỏ'. Khi tiêm 'cậu nhỏ' có to lên nhưng 1 thời gian sau thì vùng da này đỏ rát và xơ cứng lên. Bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ vùng da này bỏ đi và tái tạo lại da cho cậu nhỏ.

Silicon lỏng sẽ khiến bệnh nhân gặp phải những tình trạng: đau, rối loạn cương cứng, khó sinh hoạt tình dục. Nguy hiểm hơn có thể gây biến dạng, thậm chí hoại tử hay vô sinh nếu silicon lan xuống vùng bìu khiến tinh hoàn bị hoại tử.



Trước đó, một bệnh nhân khác cũng trong tình trạng dương vật sưng phù, có những vết tím dưới da do tự dùng máy massage dương vật. Bệnh nhân cho biết, do kích cỡ nhỏ, mất tự tin với bạn gái nên đã tìm hiểu trên mạng cách tự tăng kích cỡ cậu nhỏ tại nhà bằng máy massage.

Với mong muốn sớm có hiệu quả, bệnh nhân luyện tập hằng ngày suốt khoảng một tháng gần đây. Cho tới khi thấy dương vật có hiện tượng bị sưng, đau và có những vết tím dưới da thì bệnh nhân mới đi khám.

Một ca phẫu thuật cho cậu nhỏ hoại tử vì tiêm silicon.

Hay trường hợp dùng máy hút chân không để làm tăng kích cỡ cậu nhỏ. Bác sĩ Tân cho biết bệnh nhân tự ý dùng máy hút chân không để kéo dài, tuy chưa dài được cậu nhỏ nhưng bệnh nhân bị tổn thương tinh hoàn, đau tinh hoàn. Trường hợp này do máy chân không đeo vòng nhẫn cao su siết chặt quá vùng thân kinh ở khu vực tinh hoàn gây tụ máu, bầm tinh hoàn.

Một trường hợp khác thì bầm tím cậu nhỏ do tự ý dùng máy hút chân không để kéo dài cậu nhỏ.

Bác sĩ Tân cho biết máy hút chân không dùng để điều trị rối loạn cương chứ không phải là dùng để kéo dài cậu nhỏ. Nam giới khi dùng phải có sự chỉ định của bác sĩ để tránh biến chứng lên cậu nhỏ.



Bác sĩ Tân khuyến cáo tuyệt đối không tiêm bất cứ thứ gì vào cậu nhỏ hay tự dùng các biện pháp tăng kích cỡ cậu nhỏ. Các loại tiêm tăng kích cỡ hay gel bôi tăng kích thước, tập kéo giãn cậu nhỏ, hút chân không… tất cả đều còn đang nghiên cứu và chưa có phương pháp nào được chứng minh hiệu quả. Nam giới tự mua về dùng có thể còn bị biến chứng, tiền mất, tật mang. BS Tân khẳng định chưa thấy ai sử dụng những phương pháp này mà có hiệu quả cậu nhỏ to như họ mong muốn.



BS Tân cho biết hàng ngày anh gặp nhiều nam giới tới khám đều hỏi bác sĩ: Bác sĩ ơi của em có nhỏ không?... những bệnh nhân này đều tự thấy của mình nhỏ không bằng hình ảnh xem trên phim ảnh.



Kích thước và chiều dài cậu nhỏ của người dân Châu Á bao giờ cũng nhỏ hơn Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, đây là do quy định về gen của từng bộ tộc khác nhau. Đây là kích thước chung của người Châu Á chứ không riêng gì người Việt. Vì vậy, mày râu Việt không cần mặc cảm, tự ti vì cậu nhỏ quá ngắn, bé.



BS Tân cho rằng lo vì tìm đủ mọi cách tăng kích thước cậu nhỏ, bạn nên có lối sống khoa học, tăng cường thể lực cho bản thân cũng như tốt cho chuyện ấy. Hàng ngày, bạn nên hạn chế bia rượu, thuốc lá; tập thể dục thường xuyên hơn để tránh béo phì. Vì béo phì làm lớp mỡ trên xương mu càng dày sẽ làm dương vật ngắn lại, trong khi chiều dài dương vật không thay đổi.

K.Chi