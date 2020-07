Bị bố không nhìn mặt, cô gái quyết lấy chàng trai khuyết tật và khát vọng có con

Vượt qua tất cả

Một câu chuyện khiến nhiều người rớt nước mắt là gia đình chị Trần Thị Nga – sinh năm 1990 và anh Vũ Văn Khải - sinh năm 1982, ở Gia Viễn, Ninh Bình tại buổi lễ công bố và trao quyết định hỗ trợ 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) miễn phí cho 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn diễn ra do Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội tổ chức vào ngày 25/7.

Kém chồng 8 tuổi, biết nhau khá lâu rồi nhưng tai nạn giao thông ập đến vào năm 2012 đã khiến Khải (chồng Nga) bị liệt do gãy 3 đốt sống lưng, phải ngồi xe lăn suốt đời. Hiểu rõ tình cảnh của anh nhưng Nga vẫn yêu thương và chấp nhận anh.

Thấy con gái “đâm đầu vào bụi rậm”, bố Nga và gia đình kiên quyết phản đối chuyện tình cảm của con gái. Nhưng Nga vẫn quyết tâm cưới.

Năm 2019, đôi trẻ làm đám cưới. “Bố em đã không nhìn mặt em nữa khi em quyết định đăng ký kết hôn với anh ấy, nhưng em vẫn tin một ngày bố sẽ hiểu cho em” –Nga nghẹn ngào kể.

Chị hiện làm công nhân nhà máy, đồng thời gánh trọng trách phụng dưỡng bố mẹ chồng. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, nhưng với Nga... có mụn con là điều mà cả hai vợ chồng khát khao. Chị cũng từng vài ba lần đi khám, nhưng các bác sĩ nói trường hợp của anh bị liệt, không có tinh trùng.

Nỗi khát khao tưởng như tắt lịm.

Nhưng chị vẫn tìm kiếm, vẫn hy vọng có phép màu. Và vợ chồng Nga- Khải là một trong số 10 ca được lựa chọn thực hiện TTTON miễn phí tại BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội trong năm nay 2020. Theo đó, Nga sẽ được hỗ trợ 100% chi phí TTTON, ước tính từ 70- 100 triệu đồng.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của Khải phải thủ thuật lấy mô tinh hoàn tìm tinh trùng (kỹ thuật vi phẫu MicroTESE ) để thực hiện TTTON.

Hành trình tìm con của cặp vợ chồng trẻ này còn ở phía trước, nhưng với các kỹ thuật hiện đại được áp dụng tại Việt Nam, hy vọng khát vọng chính đáng của vợ chồng Nga – Khải sẽ sớm trở thành hiện thực.

Và hy vọng

BSCKII. Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, kỹ thuật mổ vi phẫu khá mới tại Việt Nam hiện nay là Micro TESE (microdisection testicular sperm extraction) tức vi phẫu tìm tinh trùng từ mô tinh hoàn được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội áp dụng thành công thời gian qua cho thấy kết quả tìm thấy tinh trùng rất cao, ít tổn thương mô tinh hoàn, ít biến chứng.

Đây là kỹ thuật dùng để điều trị nhóm không có tinh trùng, kể cả khi tinh hoàn bị teo hay tổn thương nặng do biến chứng của quai bị. Đây cũng được xem là biện pháp cuối cùng để tìm tinh trùng cho những bệnh nhân vô tinh.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tỉ lệ vô sinh chiếm khoảng 6%-12%, trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ cao nhất. Kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế cũng chỉ ra tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam tới 7,7% (cả nước hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh).

Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.

Trước đây, vì nhiều lý do, quan niệm cho rằng vô sinh thường xuất phát từ nữ giới. Ngày nay, sự tiến bộ của y học cùng sự xuất hiện của các kỹ thuật mới trong điều trị vô sinh nam, nhiều nguyên nhân gây hiếm muộn ở nam giới được tìm ra và có thể chữa trị được.

Trong đó phải kể đến nhóm vô sinh do vô tinh (không có tinh trùng) thường chiếm từ 10-15% trong các trường hợp vô sinh nam.

Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, do đường dẫn bị tắc hoặc không có đường dẫn. Nguyên nhân thứ hai do tinh hoàn sản xuất kém hoặc không sản xuất tinh trùng, tình trạng này gọi là vô tinh không bế tắc, thường sẽ khó khăn hơn.

Hướng điều trị cho người không có tinh trùng nguyên nhân do tắc là mổ vi phẫu cắt bỏ đoạn tắc và nối lại ống dẫn tinh, mào tinh. Còn trong trường hợp không có tinh trùng do tinh hoàn sản xuất kém có thể mổ vi phẫu để tim từng con tinh trùng (kỹ thuật vi phẫu MicroTESE ) và tiêm vào bào tương trứng để tạo thành phôi rồi chuyển vào tử cung người phụ nữ.

Được biết, trong 10 cặp vợ chồng được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ TTTON miễn phí từ năm 2019 đến nay, đã có 3 gia đình cùng đón tin vui khi sinh ra những đứa con khỏe mạnh, 3 gia đình đang mang bầu và chờ từng ngày để đón con yêu.

N. Huyền