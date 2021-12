Cả nước thêm 15.527 ca Covid-19, TP.HCM có số mắc cao nhất

Ngày 15/12, Việt Nam thêm 15.527 ca Covid-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 15.522 ca ghi nhận trong nước, tăng 319 ca so với ngày trước đó.

Trong số 15.527 ca Covid-19 tại 61 tỉnh, TP, có 9.940 ca trong cộng đồng. Có số mắc cao nhất ngày hôm nay là TP.HCM với 1.270 ca, thứ 2 là Cà Mau với 1.072 trường hợp. Địa phương có số ca mắc cao tiếp theo là Bến Tre 1.035 F0 và Hà Nội 1.024 ca.

Số ca Covid-19 còn lại phân bố tại Tây Ninh (922), Đồng Tháp (732), Cần Thơ (720), Vĩnh Long (594), Khánh Hòa (593), Sóc Trăng (579), Bạc Liêu (505), Đồng Nai (464), Tiền Giang (411), Bình Dương (371), Trà Vinh (360), Kiên Giang (353), Hậu Giang (341), Thừa Thiên Huế (329), Bình Phước (316), Bắc Ninh (300), An Giang (294), Bình Thuận (266), Lâm Đồng (257), Bà Rịa - Vũng Tàu (238), Đà Nẵng (236), Bình Định (190), Gia Lai (164), Phú Yên (135), Thanh Hóa (129), Hải Phòng (116), Quảng Nam (115), Nghệ An (113), Hưng Yên (96), Long An (82), Thái Bình (62), Quảng Ngãi (60), Hà Giang (53), Hòa Bình (52), Ninh Thuận (51), Đắk Lắk (51), Lạng Sơn (50), Quảng Ninh (49), Đắk Nông (49), Phú Thọ (41), Hải Dương (41)…

Theo Bộ Y tế, các tỉnh, thành có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Phước (giảm 591), Bình Định (giảm 278) và Hải Phòng (giảm 266). Các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bến Tre (tăng 462), TP.HCM (tăng 279) và Hà Nội (tăng 187).

Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 15.274 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.459.175 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.453.729 ca, trong đó có 1.060.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Bắc Kạn, Lai Châu là 2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Cũng theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (490.435), Bình Dương (288.279), Đồng Nai (93.375), Tây Ninh (41.468) và Long An (39.474).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2.992 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 1.063.428 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.822 ca.

Ngày 15/12, nước ta ghi nhận 283 ca tử vong. Trong số 74 ca tử vong tại TP.HCM, có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến là Tây Ninh (4), Đồng Nai (3), Long An (2), Bình Dương (1) và Phú Yên (1).

Các ca còn lại được ghi nhận tại An Giang (27), Bình Dương (25), Đồng Nai (22), Tiền Giang (18), Cần Thơ (23 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (15 ca trong 2 ngày), Long An (10), Sóc Trăng (9), Tây Ninh (9), Đồng Tháp (9), Bình Thuận (7), Kiên Giang (7), Bạc Liêu (5), Khánh Hòa (4), Bến Tre (3), Cà Mau (3), Hải Phòng (3), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2) và Hà Nội (1).

Trung bình số tử vong ghi 7 ngày qua là 241 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.616 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, tổng số ca tử vong nước ta xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 và xếp thứ 4 ASEAN.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 120.640 mẫu xét nghiệm cho 299.463 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 28.236.001 mẫu cho 71.771.988 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 14/12, có 568.806 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 135.202.794 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.140.181 liều, tiêm mũi 2 là 59.003.177 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 1.059.436 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.

Cũng trong ngày 14/ 12, TP.HCM ban hành kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron tại TP với mục tiêu triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập và phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Hôm nay, Hà Nội cũng triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh.

Ngọc Trang