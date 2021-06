Trưa 26/6: Thêm 37 ca mắc COVID-19, Hưng Yên nhiều nhất với 11 trường hợp

Có buộc xét nghiệm Covid-19 cho bệnh nhân, người nhà khi đi khám chữa bệnh? Việc xét nghiệm Covid-19 tại các bệnh viện, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế cần sàng lọc bệnh nhân vào nội trú và có yếu tố dịch tễ nhưng một số bệnh viện yêu cầu xét nghiệm hết ngay cả người nhà, người chỉ đến khám.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 26/6 có 37 ca mắc mới (BN15116-15152):

- 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 36 ca ghi nhận trong nước tại Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1); trong đó 18 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 26/6:

- Việt Nam có tổng cộng 13.400 ca ghi nhận trong nước và 1.752 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.830 ca, trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

- Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.799.871 xét nghiệm cho 6.516.009 lượt người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 12h ngày 26/6

- Cả thế giới có 180.845.468 ca mắc, trong đó 165.480.544 khỏi bệnh; 3.917.897 ca tử vong và 11.447.027 ca đang điều trị (80.993 ca diễn biến nặng).



- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 178.920 ca, tử vong tăng 4.197 ca.



- Châu Âu tăng 23.746 ca; Bắc Mỹ tăng 6.495 ca; Nam Mỹ tăng 2.430 ca; châu Á tăng 55.650 ca; châu Phi tăng 567 ca; châu Đại Dương tăng 233 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.859 ca, trong đó: Indonesia tăng 18.872 ca, Philippines tăng 6.812 ca, Malaysia tăng 5.812 ca, Thái Lan tăng 3.644 ca, Campuchia tăng 699 ca, Singapore tăng 20 ca.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 388

+ Lần 2: 126

+ Lần 3: 137

- Số ca tử vong: 74 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.949 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 1 CA BỆNH (BN15152) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 25/6/2021, nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.





36 ca ghi nhận trong nước

- 5 CA BỆNH (BN15116-BN15120) ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

- 1 CA BỆNH (BN15121) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; có tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

- 2 CA BỆNH (BN15122, BN15151) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng.

- 6 CA BỆNH (BN15123-15127, BN15140) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn gồm: 02 ca tại xã Thanh Hải, 02 tại thị trấn Chũ, 01 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn và 01 ca tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 7 CA BỆNH (BN15128-BN15134) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11213, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- 11 CA BỆNH (BN15135-BN15139, BN15141-BN15146) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- 4 CA BỆNH (BN15147-BN15150) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh: 7 người trong 1 gia đình dương tính với Sars-CoV-2 Sáng nay (26/6), Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này vừa phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 trong 1 gia đình tại thành phố Hà Tĩnh.

