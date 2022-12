Trúng Jackpot hơn 16 tỷ đồng, một người vừa trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 2/12, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé trúng Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 2/12 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 974 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất một chiếc vé trúng Jackpot trị giá 16.514.716.500 đồng.

Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 02 - 18 - 21 - 24 - 38 - 44.

Người chơi trúng Jackpot hơn 16 tỷ đồng này đã trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 12, tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022.

Theo Vietlott, chiếc vé may mắn trúng Jackpot giá trị hơn 16 tỷ đồng này là chủ nhân của một thuê bao di động nhà mạng Viettel mua qua hình thức tin nhắn SMS.

Trước đó, trong tháng 11, Vietlott đã liên tục tìm được người chơi may mắn trúng thưởng các giải Jackpot, đã có tới 10 người chơi may mắn trở thành các tỷ phú Vietlott. Trong đó, người may mắn trúng giải thưởng có giá trị cao nhất là chủ nhân một chiếc vé Vietlott ở Bắc Ninh đã trúng Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45, trị giá hơn 72 tỷ đồng.

Ngoài việc tìm được chiếc vé trúng Jackpot hơn 16 tỷ đồng vào tối 2/12, Vietlott còn tìm ra 18 chiếc vé của người chơi trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 962 chiếc vé trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.586 giải Ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Như vậy, hiện ngoài Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 quay về mốc 12 tỷ đồng, thì hiện còn có Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 có giá trị “khủng” hơn 103 tỷ đồng và Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng vẫn đang đợi người chơi may mắn tiếp theo.

Tại kỳ quay số mở thưởng Vietlott tối nay 3/12, ai sẽ là người may mắn trúng Vietlott Power 6/55 với Jackpot hơn 103 tỷ đồng? Ai sẽ trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ tiếp theo trong tháng 12 này?

Thảo Nguyên