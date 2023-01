Hơn 80 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hai tháng cao điểm

Tối 16/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 2 tháng cao điểm (từ 15/11/2022 đến 12/01/2023) tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện lớn, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 521 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạt tiền 1 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, trên các tuyến đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 509.759 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 900 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 80.672 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý (chiếm 15,83% tổng số vi phạm), phạt tiền gần 400 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) kiểm soát nồng độ cồn trong đêm

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc tập trung xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn trong dịp cuối năm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Đồng thời, nồng độ cồn cũng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vi phạm nguy hiểm khác như chạy quá tốc độ, lấn làn...

Một số vi phạm khác cũng được tập trung xử lý là chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng (18.012 trường hợp); chạy quá tốc độ (84.649 trường hợp)...

Bên cạnh đó, đại diện Cục CSGT cũng cho biết, trong 2 tháng thực hiện cao điểm, toàn quốc đã giảm hơn 100 vụ tai nạn giao thông.

Cả nước xảy ra 1.854 vụ tai nạn, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người. So sánh với thời gian trước liền kề, đã giảm 121 vụ, giảm 41 người chết và giảm 86 người bị thương...

Đình Hiếu