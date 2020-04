Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại Trường Mầm non Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) sau bữa cơm trưa khiến hàng trăm em học sinh hoảng hốt. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để sơ tán các cháu ra ngoài an toàn.