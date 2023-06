Hai người đi bộ gần 30km, chân rướm máu được công an, người dân Nghệ An hỗ trợ

Do hết tiền, hai người quyết định đi bộ từ TP.Vinh về Thanh Chương, Nghệ An. Biết được sự việc, công an và người dân đã chung tay hỗ trợ họ về nhà.