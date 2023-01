Hà Nội vào top điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023

Bún chả, kem Tràng Tiền, cà phê sữa... là những món ăn nổi tiếng ở Hà Nội được đánh giá 4 đến 4,5 sao trên Tripadvisor. Với nhiều món ăn đặc trưng, ​​thủ đô của Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách, đặc biệt là những người sành ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người nước ngoài đến Hà Nội đã tranh thủ cơ hội để thưởng thức những món ăn dân dã ngay trên đường phố của thủ đô ngàn năm văn hiến. Dạo một vòng khu phố cổ, du khách có thể tìm thấy muôn vàn lựa chọn hấp dẫn với giá cả phải chăng.

Đã không ít lần những món ngon Hà Nội được vinh danh quốc tế. Bảng xếp hạng lần này cũng khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế.

Giải thưởng Best of the Best hàng năm trong khuôn khổ Travellers' Choice của Tripadvisor cho biết thủ đô của Việt Nam vẫn đang "trường tồn theo năm tháng", bảo tồn các di tích và kiến ​​trúc văn hóa trong khi vẫn dành chỗ cho sự phát triển hiện đại.

Rome được xếp hạng là điểm đến có ẩm thực ngon nhất thế giới. Thủ đô Italy hấp dẫn du khách với những món ngon như pasta, kem gelato, hoa atiso chiên... Vị trí thứ 2 thuộc về Crete (Hy Lạp). Một đại diện khác ở Đông Nam Á cũng xuất hiện trong danh sách lần này là Bangkok của Thái Lan.

Giải thưởng Best of the Best của Travellers' Choice xếp hạng các điểm đến trên khắp thế giới dựa trên đánh giá của khách du lịch trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 31/10/2022.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn được xếp hạng là một trong 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng.

*Danh sách 20 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023 do độc giả Tripadvisor bình chọn:

1. Rome, Italy

2. Crete, Hy Lạp

3. Hà Nội, Việt Nam

4. Florence, Italy

5. Paris, Pháp

6. Barcelona, Tây Ban Nha

7. Lisbon, Bồ Đào Nha

8. Naples, Italy

9. New Orleans, Louisiana

10. Jamaica

11. Charleston, South Carolina

12. Mexico City, Mexico

13. Bangkok, Thailand

14. Buenos Aires, Argentina

15. Cuba

16. Cape Town Central, Nam Phi

17. San Sebastian - Donostia, Tây Ban Nha

18. Lyon, Pháp

19. New York City, New York

20. Vancouver, British Columbia

Đỗ An (Theo Tripadvisor)