Nữ sinh trường Báo chí xinh đẹp, sở hữu loạt thành tích ‘khủng’

Trần Thị Hồng Nhung, sinh viên lớp Truyền hình 37A2 mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi lọt top 10 chung kết Press Beauty (cuộc thi tìm kiếm hoa khôi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Hồng Nhung gây ấn tượng khi lọt top 10 cuộc thi Press Beauty 2020.

Tham gia cuộc thi, Hồng Nhung gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao 1m70. Trong đêm chung kết, cô nàng 9X xuất sắc giành được giải Miss thời trang.

Dù không đạt kết quả cao nhất nhưng Hồng Nhung cho biết cô cảm thấy khá thoải mái và tự hào vì được trải nghiệm một sân chơi nhan sắc, trí tuệ uy tín của trường.

Quá trình tham gia cuộc thi cũng giúp 9X có thêm nhiều bạn mới và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng bổ ích.

Không chỉ tài năng trên sân khấu, ở ngoài đời, Nhung được đánh giá là hòa đồng, nhiệt huyết, được thầy yêu bạn mến nhờ loạt thành tích học tập đáng nể.

Được biết, Hồng Nhung từng nằm trong top học sinh giỏi văn kỳ thi quốc gia, 2 lần đạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh, 1 lần đạt giải 3 cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật của tỉnh Nam Định.

Lên đại học, Nhung cũng không ngừng học hỏi, trau dồi để theo đuổi đam mê trở thành người dẫn chương trình tài năng, chuyên nghiệp.

Chia sẻ vể đam mê của mình, Hồng Nhung cho biết: ‘Từ nhỏ khi nhìn thấy các anh chị biên tập viên, phóng viên của các đài truyền hình trên ti vi, mình đã mong muốn được xuất hiện ở vị trí đó. Bởi vậy, mình luôn cố gắng nắm bắt cơ hội để từng bước đạt được ước mơ’.

Nhung kể, ít ai biết rằng, trước khi trở thành sinh viên của Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã từng theo học ngành luật trong một năm theo định hướng của gia đình.

"Bản thân mình rất yêu nghề báo nên sau thời gian dài suy nghĩ, cân nhắc, mình đã quyết định nộp hồ sơ thi lại trường báo mà không cho gia đình biết. Lúc đó chỉ còn hơn 20 ngày nữa là thi đại học rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng vì đam mê nên mình đã cố gắng ôn tập miệt mài rồi hoàn thành thủ tục dự thi. Mùa hè năm đó quả thực là đáng nhớ khi mọi nỗ lực của mình đã mang lại kết quả xứng đáng. Mình đỗ Học viện Báo chí với 27 điểm khối C" - Nhung cho biết.

Sau khi đỗ trường Báo, Nhung luôn ý thức được việc học và thực hành của mình. Ngoài kiến thức được thầy cô truyền đạt, 9X còn tích cực thử sức trong nhiều cuộc thi để tích lũy thêm kinh nghiệm và đạt thành tích cao.

Cô bạn từng lọt top 10 cuộc thi The Next MC 2018, giải nhì cuộc thi truyền thông 'Nụ cười sau giờ làm việc' do Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức.



Bên cạnh đó, Hồng Nhung còn dành thời gian cộng tác với các đài truyền hình để trau dồi thêm kinh nghiệm. Không khó để bắt gặp nữ sinh tài năng này trong một số chương trình của VTV như S Việt Nam, Nét đẹp dân gian,… hay trên kênh VTVCab, VTC, QPVN.



Sở hữu lợi thế về ngoại hình và khả năng hoạt ngôn, tự tin trước ống kính, Nhung cho hay, bản thân cũng nhận được một số lời mời tham gia phim và chụp ảnh mẫu cho các nhãn hàng thời trang.

Nhung chia sẻ: ‘Năm ngoái lần đầu tiên mình được thử sức với vai trò làm diễn viên cho một công ty truyền thông. Tuy chưa từng được đào tạo bài bản và có kỹ năng chuyên nghiệp nhưng bằng cảm xúc chân thực và sự tự tin mà mình đã hoàn thành tốt vai diễn. Nhận được lời khen ngợi từ ekip và khán giả khiến mình càng có thêm động lực cố gắng’.

Đam mê trở thành người dẫn chương trình là vậy nhưng Nhung cũng tâm sự, nếu có cơ hội, cô nàng sẽ không ngần ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực. Bởi vì với cô gái 9X tài năng này, mọi thứ trong cuộc sống là cái duyên và cái gì tới thì bản thân sẽ nắm bắt và không bỏ lỡ.

Mai Phương