Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Thùy Tiên chinh phục Miss Grand International 2021

Ngay từ khi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2021, "người đẹp Nhân ái" Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đông đảo công chúng đặc biệt quan tâm. Nhất cử nhất động của cô được người hâm mộ, truyền thông theo sát. Trải qua nhiều vòng thi thuộc khuôn khổ Miss Grand, Thùy Tiên chứng minh được khả năng của mình qua phần thể hiện không phải dạng vừa.

Không phụ lòng người hâm mộ nước nhà, ngay trong đêm Chung kết, người đẹp sinh năm 1998 vượt qua 60 đối thủ, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một đại diện tiến sâu vào vòng trong, đặc biệt được đội chiếc vương miện danh giá mang vinh quang về cho nước nhà.

Cùng nhìn lại hành trình 20 ngày của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021!

15/11: Trước thềm đến Thái, Thùy Tiên với body cực cháy, quyết tâm đạt ngôi vị Hoa hậu

Vào giữa tháng 11, chúng tôi đã có buổi gặp Thuỳ Tiên trước thềm cô sang Thái Lan bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Với sự chuẩn bị chỉn chu về mọi mặt, Thuỳ Tiên gây bất ngờ khi chia sẻ về chiến lược đến với Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: "Nếu mọi người hỏi Thuỳ Tiên về chiến lược đến với Miss Grand năm nay thì Tiên chỉ có thể trả lời rằng sau nhiều lần chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, Tiên nhận ra điều quan trọng nhất là trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Tiên chỉ biết cố gắng để mang cá tính của mình để đến gần hơn với ban giám khảo và khán giả. Đó là điều Thuỳ Tiên đã chiêm nghiệm được sau nhiều năm qua.

Thuỳ Tiên đi thi Miss Grand 2021 không phải cho bản thân mình mà là đại diện Việt Nam, chính vì thế Tiên luôn đặt mục tiêu mình sẽ đạt ngôi vị cao nhất".

Thùy Tiên diện bikini phô trọn body cực cháy trong buổi gặp gỡ trước thềm sang Thái

Sáng 16/11: Cùng 5 chiếc vali gắn cờ Việt Nam, Thùy Tiên nổi bần bật tại sân bay Tân Sơn Nhất, ra quân đầy khí thế!

Tối 16/11: Vừa đặt chân sang Thái, Thùy Tiên xuất sắc chiến thắng hạng mục đầu tiên, được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán là thí sinh nặng kí tại cuộc thi năm nay

Bị đại diện Cambodia liên tục dẫn trước, Thùy Tiên ngày cuối cùng xuất sắc dành vị trí dẫn đầu hạng mục Before Arrival

Đại diện Việt nam được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán vị trí cao

Dẫn đầu phần bình chọn Before Arrival, Thùy Tiên là một trong những người đẹp được dự tiệc thân mật, ăn tối cùng chủ tịch của cuộc thi

Thuỳ Tiên đã tạo ấn tượng nhờ khả năng ứng xử bằng tiếng Anh trong buổi ăn tối cùng ngài chủ tịch của Miss Grand

17/11: Đại diện Việt Nam chính thức nhận khăn quàng cuộc thi, sánh đôi cùng Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2020

Khoảnh khắc Thùy Tiên nhận sash tại Miss Grand International 2021

18/11: Xuất hiện trong buổi dạ tiệc khai màn, người đẹp sinh năm 1998 khuấy động cõi mạng bởi chiếc váy "hư hỏng"; chiếm spotlight tại buổi họp báo với màn trả lời phỏng vấn "nuốt mic"

Thùy Tiên diện outfit cắt xẻ táo bạo tại dạ tiệc khai màn

Sáng 23/11: Thùy Tiên tự tin sải bước ở bến cảng, liên tục giữ vị trí đầu bảng ở phần thi áo tắm

Thùy Tiên diện bikni cam rực rỡ tự tin sải bước ở bến cảng vào ngày 23/11

Tối 23/11: Tại buổi giao lưu khán giả trên sóng livestream, đại diện Việt Nam tiếp tục chứng minh là chiến binh mạnh bằng cách "bắn" 3 thứ tiếng Việt - Anh - Thái

Thuỳ Tiên ứng xử "nuốt mic" bằng tiếng Anh, hát luôn tiếng Thái tại buổi livestream của Miss Grand

28/11: Trở về Bangkok để tham gia các phần thi quan trọng, Thùy Tiên được fan sắc đẹp quốc tế săn đón như Tân Hoa hậu

Thùy Tiên được fan quốc tế chào đón nhiệt tình ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Bangkok như đăng quang trở về sân bay Tân Sơn Nhất

29/11: Đại diện Việt Nam được công bố thắng giải Best In Swimsuit hạng mục do fan toàn cầu bình chọn

18h 30/11: Xuất sắc chiến thắng hạng mục Best In Swimsuit (Fan Vote), Thuỳ Tiên có bộ ảnh "đỉnh chóp" được đăng tải trên trang chủ Miss Grand!

19h 30/11: Thùy Tiên bước vào đêm thi Quốc phục với bộ "Blue Angel - Thiên thần áo xanh", xử lý khéo sự cố được người hâm mộ ngợi khen hết lời

Ngày 3/12, đại diện Việt Nam tiếp tục vào top 10 Trang phục dân tộc ấn tượng nhất Miss Grand do người hâm mộ bình chọn

Thùy Tiên lọt top 10 Trang phục dân tộc ấn tượng nhất Miss Grand do người hâm mộ bình chọn

Bán kết Miss Grand International 2021

Tối 2/12: Thùy Tiên bước vào đêm thi Bán kết, hô vang 2 tiếng Việt Nam gây bão mạng xã hội

Thùy Tiên xuất hiện với đầm dạ hội, nổi bần bật tại đêm thi Bán kết Miss Grand

Phần trình diễn ở vòng swimsuit được người đẹp "cân" trọn, khoe body chặt chém đối thủ!

Phần thi bikini của Thuỳ Tiên trong đêm bán kết Miss Grand 2021

19h tối 4/12: Thùy Tiên xuất hiện như vedette trong màn chào sân đêm Chung kết Miss Grand

Thùy Tiên có màn chào sân ấn tượng tại đêm thi Chung kết Miss Grand

Thần thái hút hồn của đại diện Việt Nam trong màn chào sân

Đại diện Việt Nam chân dài thẳng tắp sải bước trong phần thi bikini, được gọi tên vào Top 10 nhờ thực lực, không cần vote!

Trong phần thi bikini, Thùy Tiên lộ rõ cơ bụng...



...cùng phong thái vô cùng tự tin

Thuỳ Tiên được xướng tên vào Top 10 Miss Grand 2021

Thùy Tiên trả lời hùng biện bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái, màn "nuốt mic" gây ấn tượng!

Khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021

Chúc mừng Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021!

Ảnh: Sưu tầm

Thuỳ Tiên đã có chia sẻ đầu tiên sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thuỳ Tiên xuất sắc cán đích tại Miss Grand 2021 với danh hiệu Hoa hậu. Ngay sau khi đăng quang, người đẹp 1998 chia sẻ trên Facebook: "Miss Grand International 2021 - Việt Nam. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay".

