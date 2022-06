Chàng sinh viên nghèo đón đoàn Miss Grand International đến Việt Nam, hé lộ bí quyết học tiếng Anh độc đáo nhờ xem các cuộc thi Hoa hậu

Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo, Bửu Huy đã thay đổi hoàn toàn số phận của mình bằng việc nỗ lực hết mình trong học tập.

Mỗi mùa tuyển sinh, mùa thi đại học chúng ta lại được chứng kiến rất nhiều câu chuyện của những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm "đèn sách" đã vươn lên giành được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Bởi mỗi bạn đều mang trong mình những ước mơ, hoài bão với mục tiêu là chạm được đến cánh cửa tương lai của sau này.

La Bửu Huy (SN 2001) - hiện đang là sinh viên năm 3 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính là một ví dụ điển hình. Không chỉ đạt được những thành tích "khủng" trong học tập, mà gần đây anh chàng còn được vinh dự tham gia đón Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand International và Ms.Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International cùng Top 10 Miss Grand Thái Lan đến Việt Nam.

Một số thành tích cực "xịn xò" Bửu Huy từng đạt được:



- Tình nguyện viên SEA Games 31.

- Á quân bảng tiềm năng chương trình ASEAN THE DEBATE.

- Thí sinh Việt Nam tham dự IAAC 2021 cuộc thi Vật lý và Thiên văn Thiên văn Quốc tế 2021.

- Thực tập sinh Liên Hợp Quốc dưới sự quản lý của Đại Sứ Quán Úc.

- Top 20 The Guiding Star 2021.

- Đạt học bổng The Light From Within Foundation.

- Đạt học bổng Viethope 2020.

- Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.

- Thủ khoa bài luận kỳ thi giành học bổng Trường Đại Học FPT tổ chức 23/8/2020.

Cố gắng học tập hết mình vì tin rằng kiến thức có thể thay đổi số phận

Nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam thường cảm thấy thiếu động lực để học tập. Nhưng đối với Huy, mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố và ông ngoại mất sớm, hàng ngày thấy mẹ làm việc vất vả quên cả bản thân, Huy luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để vươn lên "thoát nghèo".

"Mình luôn hy vọng về ước mơ của mình. Trong tương lai, mình muốn trở thành một BTV tại VTV. Và mình nghĩ học là cơ hội cho chính những sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như mình có thể thay đổi cuộc sống tốt hơn. Đây cũng chính là điều mà ba mình trước khi rời xa thế giới đã dặn dò. Nên mình luôn ý thức được trách nhiệm và trân trọng cơ hội được đến trường.

Đối với mình thì những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là: đạo đức, văn hóa, lòng biết ơn. Vì đạo đức là cốt lõi của một con người. Nếu chúng ta có đạo đức thì mọi người sẽ có thiện cảm và yêu thương. Không ai có thể sống mà không có tình yêu. Và giáo dục cùng văn hóa sẽ giúp chúng ta làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống", anh chàng cho biết.

Bửu Huy luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ có con đường học hành mới giúp gia đình thoát nghèo

Tham gia các hoạt động ngoại khóa rất tích cực nhưng Huy vẫn xuất sắc đạt được hàng loạt thành tích "khủng" trong học tập như: thường xuyên đạt điểm tuyệt đối trong các môn học, giành được hàng loạt giải cao trong các cuộc thi Nghiên cứu khoa học và các học bổng quốc tế. Ngoài ra anh chàng còn tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Mới đây, Bửu Huy còn là một trong những TNV cho SEA Games 31. Chia sẻ về trải nghiệm này, anh chàng tâm sự: "Là một người yêu thích và thích học những gì liên quan đến văn hóa, tôn giáo, con người, du lịch, ngoại ngữ. Mình cảm thấy việc tham gia SEA Games 31 là cơ hội tốt để có thể vận dụng những kiến thức và trải nghiệm của bản thân vào một hoạt động vô cùng tuyệt vời này.

Vì đây không chỉ là một việc làm cần sức khỏe với tầm vóc của sự kiện như thế thì cần phải có sự hiểu biết về thể thao, y tế, văn hóa, ngoại ngữ và cả bản sắc mỗi nước,.. Bên cạnh đó thì việc tham gia này cũng sẽ giúp mình trau dồi về mặt ngoại ngữ và rèn luyện thực tế nhiều hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp mình mở mang kiến thức về các lĩnh vực mình yêu thích nữa".

Anh chàng rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng

Tiết lộ bí quyết học ngoại ngữ bằng cách xem các chương trình về Hoa hậu trên thế giới

Là một fan của các cuộc thi sắc đẹp, Bửu Huy đã theo dõi và nghiên cứu cộng đồng lĩnh vực sắc đẹp và Hoa hậu hơn 10 năm nay, điển hình như Big6 của sắc đẹp thế giới bao gồm: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International, Miss Earth. Huy nhận ra mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí riêng và cách lựa chọn khác nhau. Song dấu mốc quan trọng đầu tiên có thể kể đến năm lớp 7 khi anh chàng xem chương trình Hoa Khôi Áo Dài 2014, Huy phát hiện các cuộc thi Hoa hậu không chỉ là một chương trình giải trí thông thường mà còn là nơi để học hỏi những điều bổ ích.

Từ sở thích này, Huy thậm chí còn tận dụng nó để học và rèn luyện tiếng Anh khi thường xuyên xem các chương trình về Hoa Hậu trên thế giới. Đây có lẽ là một phương pháp khá kì lạ và khiến nhiều người phải thắc mắc nhưng theo Bửu Huy, từ khi xem các cuộc thi như thế, anh chàng đã được cải thiện về mặt tư duy và nhanh nhạy hơn trong khi phỏng vấn.

Bí quyết học tiếng Anh của Bửu Huy không chỉ bằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa mà còn thường xuyên xem các chương trình về Hoa hậu trên thế giới

"Trải qua nhiều lần tham gia phỏng vấn và xin học bổng hỗ trợ, kỹ năng trả lời ứng xử với các câu hỏi mà mình học hỏi được từ việc theo dõi và nghiên cứu Hoa hậu đã giúp mình rất nhiều. Mình thấy vòng phỏng vấn chính là quan trọng nhất. Khi chúng ta trả lời thì ban giám khảo sẽ xem những câu trả lời của mọi người có đúng trọng tâm, định hướng cá nhân,...hay không. Ngoài ra việc rèn luyện như thế cũng sẽ giúp cho mình có một điều gì đó khác biệt trong các phần trả lời so với các ứng viên khác".

Mới đây, vào ngày 6/6, Bửu Huy còn là một trong những bạn vinh dự được ra sân bay đón Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand Intenational và Ms.Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International cùng top 10 Miss Grand Thái Lan đến Việt Nam tham dự họp báo khởi động Miss Grand Vietnam 2022.

Chia sẻ về cơ duyên này, anh chàng cho biết: "Mình cảm thấy rất vui và may mắn khi có cơ hội nằm trong top 100 bạn fan VIP có được vị trí ngồi trong buổi họp báo. Trước ngày họp báo mình còn được ra đón đoàn từ Thái Lan, các vị khách quốc tế - những người mà trước đây mình chỉ gặp online nên niềm vinh dự này càng được nhân lên gấp đôi.

Mình có những kỷ niệm đẹp cùng với tất cả mọi người trong ekip và thật biết ơn BTC đã có thể tạo điều kiện để các bạn như mình được trải nghiệm một hoạt động hết sức chuyên nghiệp và tuyệt vời như vậy. Mình mong rằng với những kinh nghiệm và thời gian theo dõi lĩnh vực sắc đẹp lâu như vậy, mình có thể phát triển dự án nghiên cứu của mình trong thời gian tới".

Bửu Huy đăng tải trên trang cá nhân của mình khi được vinh dự chụp hình cùng Chủ tịch Miss Grand International - Mr. Nawat

và bà Teresa - phó chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International

Khi được hỏi về dự định tương lai, La Bửu Huy cho biết bản thân sẽ cố gắng để có được một công việc đúng với mơ ước và phù hợp với định hướng của mình. Xa hơn nữa, anh chàng mong muốn được tạo nên những thay đổi lớn để giúp đỡ cuộc sống của những người khác.

Ảnh: NVCC

Theo ttvn.toquoc.vn