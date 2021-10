An Trần Saxophone – Nữ nghệ sĩ đầy triển vọng của nghệ thuật Việt Nam

An Trần tên thật là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004, thường được biết đến với nghệ danh An Trần Saxophone. Hiện cô bạn đang là du học sinh nghiên cứu nhạc jazz và sáng tác – sản xuất tại trường Idyllwild Arts Academy, một trong những trường trung học nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. An Trần đã chinh phục được suất học bổng 60% cho 3 năm học, đồng thời cũng là mức học bổng cao nhất mà một du học sinh được hưởng.

Khi tài năng không phụ thuộc vào tuổi tác

Nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp Pierre Corneille từng viết trong tác phẩm “Le Cid” của mình rằng: “Tài năng không chờ đợi tuổi tác”. Thật không quá khi nói rằng An Trần chính là minh chứng sống cho câu nói này.

Tư duy âm nhạc trời phú của cô nàng đã được bộc lộ ngay từ lúc còn rất nhỏ, nhờ có sự rèn giũa của ba, An Trần dần toả sáng và trở thành nữ nghệ sĩ saxophone nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu của cô bạn này là trong show Dấu ấn khi An Trần mới 9 tuổi, sau khi tập kèn được 2 tháng.

Ngoài ra, An cũng “bỏ túi” cho mình không ít kinh nghiệm biểu diễn trên khắp các sân khấu lớn nhỏ ở trong nước và cả quốc tế.

Sau show Dấu ấn, An Trần còn biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, tham dự Liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan, đặc biệt là chương trình chiêu đãi các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017, chương trình We Are Asean - We Are One nhân Hội nghị cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019. Cô bạn cũng cho ra mắt MV cover một ca khúc vô cùng nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – ca khúc “Còn tuổi nào cho em” để đánh dấu cột mốc tuổi 14 của mình.

Khi được hỏi nghệ danh An Trần Saxophone liệu có phải là định hướng nghề nghiệp của An trong tương lai, 1 nghệ sĩ saxophone hay không, cô nàng chia sẻ: “Trước đây, khi lần đầu biểu diễn trên khấu vào năm 9 tuổi, An đã dùng tên thật của mình là Trần Đàm An Phúc.

Cho đến tận năm 11-12 tuổi An mới đổi nghệ danh thành An Trần. Lý do là vì An thấy cái tên An có vẻ hợp với mình và sân khấu hơn. Ngoài ra thì An vẫn hay đùa với mọi người là An đổi tên cho các bạn quốc tế dễ gọi hơn. Antransax là cái nametag mà An luôn tag mình ở mọi nơi, trên instagram, facebook,...

Định hướng nghề nghiệp thì chắc chắn saxophone sẽ là nhạc cụ chính mà An chơi, nhưng ngoài ra An còn chơi được nhiều thứ khác và sản xuất được nhạc nữa!”.

An cũng cho biết cô bạn không quyết định chọn saxophone là loại nhạc cụ duy nhất mình chơi mà chỉ đơn giản coi saxophone là người bạn thân thiết nhất của mình.

An cho hay cá tính ảnh hưởng rất nhiều đến âm nhạc của mình. Theo An, cô bạn là một người có cá tính mạnh mẽ và độc lập nên cách An chơi nhạc cũng vậy. Nữ nghệ sĩ chơi saxophone ở Việt Nam đã hiếm, một người trẻ chọn loại nhạc cụ này còn hiếm hơn. Nhưng An Trần cho biết: “An nghĩ đây là một con đường độc đáo mà chưa có một bạn trẻ nào lựa chọn. Là một nghệ sĩ nữ chơi saxophone, An cảm thấy cực kì may mắn và vui khi lựa chọn và đi con đường này”.

An hy vọng sẽ được khán giả nhớ đến mình như một nữ nghệ sĩ có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Nói về mối quan hệ của mình với ba, An tâm sự: “Mình đã và đang học được rất nhiều điều quý giá từ ba. Ba luôn chia sẻ và cuộc sống và đời sống âm nhạc cùng với An. Có thể nói, âm nhạc là chủ đề duy nhất mà hai ba con trò chuyện với nhau trong thời gian rảnh. Mọi thứ đều xoay quanh âm nhạc”.

An Trần cùng Wren Evens.

Sự kết hợp độc đáo giữa saxophone và rap gần đây của An Trần với nam nghệ sĩ trẻ Wren Evans trong MV “Fashion Nova” đã nhận về vô số lời khen từ phía khán giả. Ngoài ra, An Trần cũng hỗ trợ ca sĩ Orange trong tập 4 của cuộc thi The Heroes và tham gia thử thách “Muzik Dập Dịch” được bắt đầu bởi SpaceSpeakers với mục đích giúp đỡ mọi người trong đại dịch COVID-19 hiện nay.

Về nhận xét của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn dành cho những sản phẩm gần đây của con gái, An Trần cho biết ba có nghe và dí dỏm rằng: “Bố lớn tuổi rồi, bố phải theo kịp để cập nhật công nghệ và gu âm nhạc của các bạn trẻ thôi”, cô bạn tin rằng ba sẽ thích và ủng hộ sản phẩm của mình.

Nỗ lực hết mình để bứt phá thành công

Có năng khiếu bẩm sinh cùng với sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình là thế nhưng An Trần chưa khi nào ngừng cố gắng hoàn thiện mình vì cô nàng không nghĩ rằng đó là một lợi thế lớn nếu như không nỗ lực: “Mình hiện tại đang được học và đào tạo trong một môi trường chuyên nghệ thuật. Tất cả học sinh và thầy cô giáo đều là nghệ sĩ. Bọn mình được học nghệ thuật và biểu diễn như những người nghệ sĩ ngoài kia. Ở đây, và nghệ thuật nói chung, không có ai vượt trội hơn ai cả. Mỗi người đều có một điểm mạnh và cá tính khác nhau”.

Với An, tài năng trời cho là một điều đáng quý, nhưng tập luyện và giữ gìn nó mới là quan trọng nhất. Khi ở trường, An dành hầu hết thời gian rảnh rỗi trong phòng tập để tập kèn và làm nhạc.

Tập luyện vất vả nhưng vì đam mê, An luôn cảm thấy vui khi dành thời gian để trau dồi. Thời gian biểu của cô bạn này cũng bộc lộ sự chăm chỉ của cô nàng. Giờ học của An là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối. Sau đó thì An thường đi tập đến 9 giờ 30.

Trong những thời gian rảnh buổi sáng, An thường đi bộ đến phòng tập một mình và tập. Dịch bệnh COVID-19 cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của An Trần.

Tiết lộ về kế hoạch trong tương lai, An Trần cho biết dự định của An sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ là quay trở về Việt Nam để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình tới cộng đồng người Việt.

Lý do An Trần muốn quay về Việt Nam là vì muốn trở lại và chia sẻ cho bạn bè, khán giả, cả những người yêu âm nhạc những gì em học được ở đất nước này, “được đi du học là một điều rất may mắn, nên An nghĩ cần phải chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của cô bạn với mọi người”.

Nhắc tới việc kết hợp với các nghệ sĩ khác trong tương lai, cô bạn cho biết luôn muốn được kết hợp cùng Mỹ Anh – một tài năng trẻ đầy triển vọng của gia đình ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân.

An nói: “Nhưng vì cả hai đều rất bận rộn, nên bọn mình chưa có cơ hội được ngồi cùng nhau để thật sự làm ra một thứ gì đó. Nhưng trước đây An có biểu diễn cùng Mỹ Anh và đó là một biểu biểu diễn rất vui và thú vị. Hiện tại vì ở xa và đang phải tập trung học nên An chưa có dự định collab với ai, nhưng khi quay về Việt Nam thì chắc chắn là An sẽ có dự án”.

Theo svvn.tienphong.vn