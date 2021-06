Xe ô tô liều lĩnh đi ngược chiều trên đường phố Hà Nội khiến dân mạng bức xúc

browser not support iframe.

Đoạn clip do anh Jay Hoàng đăng tải lên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Hoàng cho biết đoạn clip do camera hành trình của anh ghi lại được vào tầm 13h trưa 21/6/2021 tại đoạn vòng xoay dẫn lên cầu Chương Dương, đoạn đầu phố Trần Nhật Duật nối với phố Trần Quang Khải.

Khi xe của anh Hoàng đang lưu thông thì bắt gặp chiếc ô tô di chuyển ngược chiều xuống cầu. Xe của anh Hoàng và xe ô tô màu đỏ đi phía trước đó phải đánh lái sang phải để tránh xe ngược chiều đó. Về nhà anh Hoàng trích xuất camera hành trình chia sẻ lên mạng xã hội để cánh báo hành vi gây mất an toàn giao thông của tài xế điều khiển xe mang biển số 30G - 566.20.

Hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của lái xe này khiến nhiều người bức xúc:

Nhiều người cho rằng đây là tài xế điều khiển xe chạy dịch vụ, chắc chắn không thể không thông thạo đường mà là cố tình đi ngược chiều, bất chấp luật giao thông đường bộ.

"Gầm cầu Chương Dương nhiều chỗ quay đầu được mà chạy ngược chiều, nguy hiểm thật";

"Tài xế này chắc đi tắt cho kịp bắt khách rồi. Đi kiểu này thế nào rồi cũng có ngày gây tai nạn cho người khác mất thôi";

"Cần phải xử lý nghiêm hành vi coi thường luật pháp như thế này";

"Tịch thu bằng lái không cho điều khiển xe nữa, tiết kiệm được chút thời gian và tiền xăng lại coi thường luật pháp, cần phải răn đe nghiêm không để tái phạm".

Trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (điểm c khoản 5 Điều 5). Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5).



- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (điểm a khoản 7 Điều 5). Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5).



- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (điểm a khoản 8 Điều 5). Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng.

Lam Giang