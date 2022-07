VTV thông tin chính thức về Cuộc hẹn cuối tuần, phần Hồng Đăng bị cắt bỏ hoàn toàn

Tối muộn ngày 1/7, VTV phát đi thông báo lần 2 về chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Theo đó, phần về diễn viên Hồng Đăng hoàn toàn bị cắt bỏ.

Theo thông tin bản tin trước đó gửi cho báo chí, VTV cho biết, chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 sẽ lên sóng số đầu tiên vào tối thứ 7 ngày 2/7. Nhân vật "xông đất" là cặp đôi Hồng Đăng - Lan Phương . Đây là hai diễn viên đang gây hot trong bộ phim Thương ngày nắng về . Họ cũng là cặp đôi từng diễn chung trong Cả một đời ân oán và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Chia sẻ về chương trình, diễn viên Hồng Đăng cho biết: "Tôi đã hồi hộp cả đêm không ngủ khi nhận lời mời tham gia chương trình. Bao nhiêu ký ức ùa về như vai diễn đầu tiên, phim làm việc với NSND Hoàng Dũng, lần khởi nghiệp đầu tiên... Ở trong không gian Cuộc hẹn cuối tuần là một Hồng Đăng rất thật, một sự trải lòng, chia sẻ đầy đủ về cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp".

Tuy nhiên, tối muộn ngày 1/7, VTV chính thức phát đi thông báo mới về chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Theo đó, phần ghi hình của diễn viên Hồng Đăng sẽ không còn, thay vào đó chỉ có phần của diễn viên Lan Phương. Cô sẽ thể hiện nhiều khả năng bên cạnh diễn xuất, như múa và hát. Lan Phương sẽ biểu diễn tiết mục song ca Can't help falling in love cùng MC Long Vũ.

Được biết, nhiều nghệ sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 như: NSƯT Thành Lộc, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hoa hậu H' Hen Niê, ca sĩ Issac... Đó là những nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc, miệt mài trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đạt những thành tựu trong lĩnh vực họ theo đuổi và được công chúng yêu mến đón nhận.

Với góc nhìn dí dỏm, hài hước, mỗi nhân vật có cách khai thác, cách tiếp cận kịch bản khác nhau, Cuộc hẹn cuối tuần khiến không ít khách mời e dè khi bước vào trường quay mà không biết trước kịch bản. Song cũng chính họ lại là những người dũng cảm đón nhận thử thách, sẵn sàng trải lòng với công chúng, chia sẻ những câu chuyện thậm chí chưa bao giờ tiết lộ trước đó. Không có điều gì tuyệt vời hơn khi nghệ sĩ đến gần với khán giả bằng con người thật, cảm xúc thật, thông qua cuộc trò chuyện, thử thách những điều mình chưa từng làm, thậm chí vượt qua cả những nỗi sợ chưa từng dám đối diện.

Ê kíp thực hiện chương trình Cuộc hẹn cuối tuần

Ban nhạc cùng các ca sĩ đã trở thành dấu ấn trong Cuộc hẹn cuối tuần, giúp điều chuyển nhịp điệu và tiết tấu của chương trình, gia tăng cảm xúc cho khán giả. Trong mùa 2, ban nhạc Cuộc hẹn cuối tuần tiếp tục do đạo diễn âm nhạc - nhạc sĩ Hồng Kiên dẫn dắt cùng sự tham gia của 7 nhạc công và nhóm bè. Nhạc sĩ Hồng Kiên bật mí: "Mùa 2 có nhiều áp lực hơn. Khó nhất là đặt những tiết mục âm nhạc vào đúng câu chuyện, nội dung chương trình muốn truyền tải. Chúng tôi hy vọng sự kết hợp nhuần nhuyễn này mang tới sự thú vị, nguồn cảm hứng tích cực và niềm vui cho khán giả".

"Gia vị" không thể thiếu trong mỗi số Cuộc hẹn cuối tuần là phần tiểu phẩm hài kịch. Với không khí trẻ trung, hiện đại mang tới những thông điệp tích cực, các tiểu phẩm được xây dựng dưới góc nhìn hài hước: khi là đả kích các hành vi, lúc là châm biếm những quan niệm lệch lạc trong cuộc sống. Sự tham gia của các nghệ sĩ hài nổi tiếng như NSƯT Quang Thắng, Vân Dung, Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng,… hứa hẹn sẽ mang tới những nội dung đặc biệt gửi tới khán giả vào dịp cuối tuần.

Theo SKĐS

