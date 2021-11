Clip thanh niên thoát chết thần kỳ dưới gầm xe container

Để đảm bảo an toàn, tránh điểm mù của xe, hầu như tất cả tài xế luôn luôn phải tập trung cao độ và có góc quan sát rộng khi lái xe. Tuy nhiên, vẫn có một vài tài xế chưa tuân thủ điều đó. Tài xế xe container trong clip dưới đây là một ví dụ điển hình.

Đoạn clip chỉ 22 giây nhưng đã khiến cho người xem thót tim khi thấy tính mạng con người mong manh trước "hung thần đường phố".

Theo clip, tại một sân bãi rộng được cho là khu vực có cây xăng lớn, một thanh niên đang dựng xe máy và lấy vòi bơm hơi vào bánh sau xe. Khi anh vừa ngồi xuống bơm thì từ phía sau lưng có một chiếc xe container bắt đầu di chuyển.

Tài xế xe container không rõ vì lí do gì mà không hề quan sát thấy thanh niên cùng chiếc xe máy phía trước cách đầu xe khoảng 7-8m, vì thế tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe quay đầu.

Thanh niên mải mê bơm xe cũng không phát hiện ra nguy hiểm phía sau lưng, phải tới khi chiếc xe container màu đỏ húc thẳng vào, kéo lê một đoạn anh chàng mới kịp thời vùng dậy thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc.

Cư dân mạng xem xong clip đã để lại nhiều bình luận:

"Lái xe công có điểm mù và mắt tài xế cũng có điểm mù thật rồi. Sao không nhìn thấy người và xe to đùng trước khi chuyển bánh được nhỉ?";

"Một là tài công mải nhìn gương chiếu hậu để quay xe, hai là vừa đi vừa dùng điện thoại, ba là cố tình chứ không thể không quan sát thấy xe máy và người được";

"Lái xe non quá, chắc nghĩ cua hết một vòng không thể chạm tới xe máy đây mà";

"Thanh niên đi xe máy đội mũ bảo hiểm xịn quá, chả nghe thấy âm thanh gì hay như nào mà ô tô húc lưng rồi không biết vậy nhỉ?";

"Tài xế này phải tịch thu bằng, bắt thi lại FC 5 lần mới rút kinh nghiệm được".

Không phải lúc nào cũng có chuyện may mắn như trong clip trên, vì thế khi tham gia giao thông tài xế cần chú ý quan sát thật kỹ, tập trung cao độ và giữ vững tay lái để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ.

NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG GIÚP LÁI XE CONTAINER ĐẢM BẢO AN TOÀN

Kích cỡ lớn, nhiều điểm mù là một trong những khó khăn đòi hỏi lái xe phải có kỹ năng và kinh nghiệm vận hành tốt, cẩn thận, tập trung và linh hoạt xử lý tình huống phát sinh khi điều khiển xe container, đảm bảo an toàn. Một số nguyên tắc sau được các tài xế có kinh nghiệm truyền đạt lại:

- Tốc độ an toàn: Điều khiển xe container ở tốc độ 45km/h là an toàn và hợp lý nhất. Ngoài ra, cần lưu ý đảm bảo độ rộng mỗi khi rẽ hay quay đầu vì vòng cua của xe dài và to hơn các loại xe khác. Trường hợp lái xe ở tốc độ cao không nên đánh tay lái quá gấp, hạn chế phanh gấp để tránh bị lật xe. Quan sát kỹ, tập trung cao độ và giữ vững tay lái để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra.



- Tuyệt đối không chủ quan: Cần nêu cao ý thức chấp hành Luật giao thông, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức lái xe – tuyệt đối không được vừa lái xe vừa làm việc khác như xem phim, dùng điện thoại, ... hoặc chủ quan chạy với tốc độ cao, thiếu quan sát trên một đoạn đường tốt, vắng vì nghĩ rằng không có chướng ngại vật trên đường… Mọi lái xe phải biết rằng, cẩn thận là điều quan trọng hàng đầu để giúp bạn và người khác an toàn trong mọi tình huống.



- Tuân thủ quy định bảo hành bảo dưỡng xe: Tuân thủ quy định bảo hành, bảo dưỡng xe để đảm bảo mọi chi tiết máy, bộ phận đều hoạt động tốt và đúng quy trình; đồng thời giúp phát hiện kịp thời những sai sót hay trục trặc tiềm ẩn để xử lý ngay, tránh tình trạng hư hỏng khi đang vận hành.



- Những nguyên tắc cơ bản khác của nghề lái xe: Nói không với việc uống rượu bia ngay trước và trong mỗi chuyến đi. Chuẩn bị sức khỏe thật tốt trước mỗi chuyến đi, ăn uống đủ chất, lành mạnh mỗi ngày. Đổi lái hoặc dừng xe nghỉ ngơi ngay khi có cảm giác buồn ngủ, không kiểm soát tốt tay lái.

Lam Giang

Clip: MXH