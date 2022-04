Tài xế ô tô giúp người tai nạn không ngờ bị 'bắt vạ', dân mạng rút ra kinh nghiệm: Nhất thiết phải có 1 camera hành trình!

Một tài xế xe ô tô sau khi thấy người đi xe máy bị ngã ra đường đã dừng xe giúp đỡ nhưng rồi lại nhận cái kết đắng phũ phàng.

Camera hành trình của ô tô đã ghi lại tình huống trớ trêu khi tài xế giúp đỡ nạn nhân vụ tai nạn xảy ra vào 7h40' sáng 16/4 tai khu vực hầm chui đại lộ Thăng Long.

Theo clip, ngoài trời đang đổ mưa nên đường trơn trượt, khi các phương tiện ô tô xe máy vừa đi vào hầm chui thì phía trước xe ô tô có camera hành trình xảy ra vụ tai nạn.

Người đi xe máy đã va chạm với đuôi xe ô tô phía trước ngã ra đường khiến cho 2 người đi xe máy khác bị ngã theo.

Rất may, tài xế xe ô tô có camera hành trình đã kịp thời dừng xe nên không đâm phải 3 người vừa gặp nạn. Anh cùng những người đi đường tới đỡ nạn nhân, dựng xe máy vào lề đường để tránh không làm ảnh hưởng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Khi tài xế xe có camera hành trình chuẩn bị lên xe đi thì một nam thanh niên trong số những người bị nạn đã đứng phía trước đầu xe, giơ điện thoại lên chụp hình biển số xe của anh, chỉ tay nói rằng anh gây tai nạn nên phải tấp xe vào lề để giải quyết vụ việc.

Hình ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Duy Xuân, chủ nhân chiếc xe ô tô có camera hành trình cho biết, lúc đó là giờ cao điểm, đường đông và trơn trượt do mưa. Khi thấy có vụ tai nạn phía trước, anh đã chủ động rà phanh xe và bật đèn khẩn cấp để cảnh báo, giữ an toàn khoảng cách và chắn phòng các xe đi sau lên đâm phải. Khi dừng xe ra giúp đỡ người bị nạn anh không ngờ bị phản ứng như vậy. Thật may là xe có gắn camera hành trình nên sau khi giúp đỡ những người bị nạn, người phụ nữ bị ngã choáng đã tỉnh lại ngay sau đó, mọi người đều bình an và hiểu rõ vấn đề, anh Xuân đã tiếp tục hành trình của mình.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bất bình vì thái độ của nam thanh niên bị ngã xe chưa rõ đầu đuôi như thế nào đã bắt đền tài xế ô tô.

Tuy nhiên, cũng nhiều người thông cảm với thanh niên này vì anh ta vừa bị ngã xe nên cuống và không tỉnh táo.

Nhiều người chia sẻ các tình huống tương tự gặp phải khi đi trên đường và rút ra một kết luận: Để bảo vệ mình thì xe ô tô nhất thiết phải có một chiếc camera hành trình!

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Như này có được gọi là làm ơn mắc oán không nhỉ? Giúp họ bằng thật mà họ chỉ tay bảo mình đâm vào. Còn chụp ảnh biển số xe các kiểu đến chịu";

"Đã từng bị như bác, còn bị dân xung quanh nhìn và to nhỏ kiểu như mình là người đâm vào vậy. May mà có cam hành trình không thì lôi thôi luôn";

"Rất nhiều vụi không có cam lại bị mời lên hoặc triệu tập mấy lần. Đi lại rất phiền phức ảnh hưởng công việc. Cứ bảo tại sao đôi khi lòng tốt đắt giá, rồi tại sao người ta thờ ơ đến vậy không ra tay giúp. Bởi có quá nhiều người vội vàng, nhiều người thích ăn vạ và nhiều người chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã hành động bằng vũ lực";

"Bảo sao hôm trước có bác tài giúp tai nạn mà cứ phải cầm điện thoại livestream, nhiều người không hiểu lại bảo bác ấy làm màu. Thực ra là họ tự bảo vệ bản thân họ và đang giúp người bị nạn đấy chứ";

"Cái camera hành trình không đáng bao nhiêu tiền, hơn 1 triệu nhưng lại hữu ích trong những trường hợp như thế này. Các bác tài nên lắp nhé. Vừa bảo vệ mình lại vừa có clip hay cho cộng đồng mạng xem nữa";

Lam Giang

Clip: Duy Xuân