Quá tự hào về Mỹ Anh, Diva Mỹ Linh liên tục đăng status còn hé lộ khoảnh khắc hậu trường độc quyền 'đẹp nhất'

Những ngày qua, cộng đồng yêu nhạc ở Việt Nam không khỏi tự hào khi Mỹ Anh - nữ ca sĩ Gen Z đầy tài năng đã được mời sang Mỹ biểu diễn trong chương trình Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds, tổ chức bởi 88rising. Sự kiện này còn quy tụ nhiều ngôi sao lớn như: CL (2NE1), "hoàng tử lo-fi" Keshi, Saweetie, Joji,...

Bên cạnh khán giả, những người hâm mộ theo dõi thì mẹ của Mỹ Anh - nữ diva hàng đầu Mỹ Linh chính là người tự hào và phấn khích hơn cả. Chỉ trong 1 ngày, Mỹ Linh đã liên tục cập nhật loạt "tus" để thể hiện sự tự hào dành cho cô con gái cưng của mình. Ngoài ra, giọng ca U50 còn hé lộ nhiều câu chuyện cảm xúc gia đình phía sau.

Trong bài viết mới nhất, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh giữa Mỹ Anh và con gái lớn Anna Trương quây quần cùng bạn bè trong hậu trường Lễ hội Âm nhạc Head In The Clouds. Phía trên caption, Mỹ Linh chia sẻ lời tâm sự của Anna về việc cổ vũ em gái trình diễn: “Anna bảo “em vừa ra sân khấu con khóc luôn, mà con nhớ em bảo sẽ luôn nhìn về phía chị để không bị run nên con phải cười rách cả mồm cho nó thấy”.

Qua lời tâm sự này có thể thấy được mức độ gần gũi và tình cảm giữa hai nàng “công chúa con nhà nòi” nhà ca sĩ Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân. Trong mắt Mỹ Linh, đây chính là bức ảnh hậu trường đẹp nhất.

Mỹ Linh nhận xét bức ảnh trên là “bức ảnh hậu trường đẹp nhất hôm nay của gia đình tôi”

Khoảnh khắc 2 cô con gái của Mỹ Linh đầy tình cảm tại Mỹ

Trước đó, sau khi Mỹ Anh hoàn thành màn trình diễn tại sân khấu quốc tế, Mỹ Linh đã đăng một dòng trạng thái kể rằng bản thân đãbật khóc khi con gái hoàn thành buổi biểu diễn trên đất Mỹ.

Cụ thể nữ ca sĩ tiết lộ dù không đến xem được trực tiếp tại sân khấu mà chỉ có thể xem qua livestream nhưng cô cũng đã "khóc như trẻ con". Diva Mỹ Linh còn khẳng định: "Không phải con hát mẹ khen hay mà live một set 5 bài thế này thì đủ hành trang vào đời không phải ngại".

Diva Mỹ Linh xúc động trước sự trưởng thành của Mỹ Anh

Không chỉ thế, giọng ca U50 cònviết tâm thư gửi “con gái rượu”vì những cố gắng không ngừng. Để có màn trình diễn ấn tượng tại concert trên đất Mỹ vừa qua, diva Mỹ Linh thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà con gái gặp phải.

Diva Mỹ Linh tiết lộ con gái mất ngủ để chuẩn bị cho màn hô vang tên và giới thiệu đến từ Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Nguyên văn cô viết: “My name is My Anh and i am from Việt Nam” (Tôi tên là Mỹ Anh, tôi đến từ Việt Nam). Để nói mấy câu này trên sân khấu lớn lần đầu trong đời, con đã không ngủ được gần chục đêm lo lắng, bất an, vượt qua nhiều áp lực. Mẹ dù cố hiểu cũng khó mà hiểu hết cái gánh nặng khi các con là con của bố mẹ suốt từ nhỏ đến giờ… Hôm nay, con tự tin đặt được cái gánh nặng ấy xuống và đi xa hơn mẹ, sẽ còn hơn mẹ nhiều”.

Diva Mỹ Linh cho rằng ái nữ sẽ sớm vượt mặt mẹ vì ngày càng khẳng định được tài năng của bản thân

Mỹ Anh có phần xuất hiện ấn tượng trên sân khấu đất Mỹ

Có cô con gái "nối nghiệp" mình giỏi giang thế này, Diva Mỹ Linh không tự hào mới lạ!

Nguồn: FBNV

Theo ttvn.toquoc.vn