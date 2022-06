Những pha thất kinh vì trẻ nhỏ chạy lao ra đường

Nhà mặt đường thuận lợi cho việc đi lại, kinh doanh nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là khi nhà có con nhỏ.

Đoạn clip do camera hành trình ghi lại tình huống giao thông xảy ra vào 16h27' ngày 6/6 trên một cung đường vắng qua khu dân cư. Tài xế đang chạy xe với tốc độ cho phép, bỗng nhiên từ phía bên phải có một cháu bé chạy từ cổng nhà ra đường.

Đoạn đường cháy bé chạy khá dốc, rất may khi cháu chạy theo đà ra tới nửa làn đường bên phải thì dừng lại. Do tài xế đã quan sát từ trước nên đánh lái tránh kịp thời không gây ra tai nạn. Người lớn trong nhà chạy ra đuổi theo kịp bế cháu quay trở lại nhà.

Thế nhưng, không phải cháu bé nào cũng may mắn như vậy. Một đoạn clip khác do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào 17h44' chiều ngày 7/6/2022.

Theo clip, bên trái đường đang có nhiều người lớn dừng xe máy đứng nói chuyện. Một người phụ nữ dắt 2 cháu bé 1 trai 1 gái qua đường đi vào nhà. Sau đó, 3 mẹ con lại cùng nhau đi ra đường.

Bé gái chạy vèo ra đường không quan sát, đúng lúc chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen đi tới. Quá bất ngờ nên tài xế phanh xe cũng không kịp tránh khỏi cú va chạm với bé gái.

Hình ảnh cắt từ clip

Xem xong đoạn clip, cư dân mạng ai nấy phẫn nộ về hành động lơ là của người phụ nữ áo xanh khi trông trẻ nhỏ. Hơn nữa khi thấy bé gái gặp nạn lại bế thốc cháu ra khỏi gầm xe ô tô và lay lay cháu - một kỹ năng sơ cứu phản khoa học.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Người lớn trông trẻ sao không có tý trách nhiệm nào vậy: 1. Cho trẻ tự do chạy sang đường. 2. Khi tai nạn sốc nạn nhân dậy ngay. Xem mà phát bực. Bác tài và cháu bé đều khổ rồi";

"Trông con mà thế thì tránh sao được. Nhà ở gần đường to thì cứ khoá chặt cửa chứ không đến là sợ. Mong cháu bé tai qua nạn khỏi";

"Hãy tạo cho con thói quen chỉ được phép qua đường khi nắm tay người lớn. Bao nhiêu trường hợp như thế này rồi, thương các con quá";

"Trẻ con có cái tật rất hay chạy, càng đuổi nó càng chạy vì nghĩ đang chơi đùa. Trông trẻ thì không thể rời mắt được, nhất là nhà ven đường. Mong em bé mau khỏe";

"Trông con trông cháu như thế này thì chỉ khổ người đi đường thôi nhìn mà tội cho con quá. Cầu mong con không sao";

"Trẻ con nhà cạnh đường là cứ cấm tuyệt đối không được tự chạy qua đường, muốn sang đường phải đứng gọi bố mẹ hoặc người lớn dẫn sang. Cần thiết có thể vụt cho mấy roi cho nhớ chứ sơ sẩy ra nhìn những hình ảnh như này đau lòng lắm".

Lam Giang; Clip: MXH