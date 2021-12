'Ma men' đánh võng xe máy trên phố khiến ai nấy thót tim

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại hình ảnh hai người đàn ông say xỉn chở nhau đi trên đường đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hai người đàn ông đi xe máy một cách không bình thường, cứ nghiêng bên này lạng bên kia. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi phía sau gần như ngả người ra đường chỉ trực nhào ngã xuống.

Sau một đoạn dài đi phía sau, tài xế ô tô đã vượt lên để chặn đường, nhắc nhở 2 "ma men" về độ nguy hiểm do họ gây ra.

browser not support iframe.

Một đoạn clip tương tự khác cũng được camera hành trình của ô tô đi trong hầm Kim Liên, TP Hà Nội ghi lại.

Một thanh niên đã vừa đi xe máy vừa biểu diễn "túy quyền" khiến người đi đường hoang mang lo lắng. Sau vài lần tạt bên trái, ngó bên phải, anh đã bị mất lái lao vào dải phân cách giữa và ngã xuống. Thật may là thanh niên này đầu có đội mũ bảo hiểm và đi xe tốc độ không cao, không xảy ra va chạm với những người tham gia giao thông khác.

Cư dân mạng nhất loạt bày tỏ sự lo lắng cho sự an nguy của những tài xế vừa uống rượu xong lại cầm lái đi trên đường như 2 trường hợp trên:

"Ngã ra đường lại khổ con cháu, khổ người thân thôi các bác ơi";

"Đây mới chính là "đệ tử lưu ly". Không hiểu những người chuốc họ say khi chẳng may họ ngã ra đó có đến chăm sóc họ không nhỉ?";

"Nhiều khi những người say rượu họ ngã không đau đâu nhưng họ lại đâm vào làm khổ người khác ấy";

"Các anh em nhìn mà rút kinh nghiệm, đừng có chén chú chén anh rồi đi ra đường múa may quay cuồng như này làm gì. Say thì ngủ, say thì không được lái xe. Có thế thôi";

"Nào là ngàn ly không say, không say không về... những người chuốc cho bạn mình say đâu rồi? Rồi sau này có chăm sóc cho vợ con người ta không nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra".

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ - CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ



Xử phạt người điều khiển, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.



- Căn cứ tại Điểm c Khoản 6 Điều 6, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/ 1 lít khí thở. Ngoài ra bạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, quy định tại Điểm đ Khoản 10 Điều 6.



- Căn cứ tại Điểm c Khoản 7 Điều 6, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/ 1 lít khí thở. Ngoài ra bạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng, quy định tại Điểm e Khoản 10 Điều 6.



- Căn cứ tại Điểm e Khoản 8 Điều 6, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở. Ngoài ra bạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, quy định tại Điểm g Khoản 10 Điều 6.

Lam Giang

Clip: MXH