Vụ hoa khôi tố Chủ tịch bệnh viện hiếp dâm: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội yêu cầu điều tra, làm rõ

Nếu đúng như đơn trình bày thì sự việc có tính chất nghiêm trọng, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra.

Chiều 29/3, bà Dương Thị Lý Anh, Trưởng Ban Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp TP Hà Nội cho biết, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội có nhận được công văn của Ngôi nhà Bình yên (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) kèm đơn của N. H vào đầu giờ ngày thứ hai (28/3).

Sau khi nhận đơn, xem xét, Ban Chính sách luật pháp của Hội đã tham mưu cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội có công văn gửi các cơ quan trong đó Công an TP Hà Nội.

“Sự việc đang trong quá trình điều tra, chúng tôi chỉ nhận được thông tin từ phía Ngôi nhà Bình Yên. Chúng tôi nhận thấy nếu đúng như đơn trình bày thì sự việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần, tính mạng của cá nhân phụ nữ, ảnh hưởng dư luận xã hội nói chung.

Do đó với trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ- bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan có chức năng vào cuộc xác minh, điều tra. Nếu đúng sự thực như đơn trình bày thì yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, bà Dương Thị Lý Anh cho hay.

Bà Lý Anh cũng nhấn mạnh, hội sẽ tiếp tục theo dõi sát cách xử lý, thông tin sự việc của các cơ quan chức năng.

Theo đơn tố cáo của hoa khôi N.H. gửi các cơ quan chức năng, chị quen ông T. vì là đồng nghiệp, học trò của mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H. được ông T. (ông T. là Chủ tịch HĐQT bệnh viện đa khoa Hà Nội và là Trưởng khoa của trường ĐH) mời về làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo. Tin rằng ông T. là người tốt, chị H. đã đồng ý về làm việc cho ông T.

Trong quá trình làm việc tại bệnh viện, ông T. dù đã có vợ con nhưng vẫn gạ gẫm chị quan hệ tình dục và bị chị từ chối. Trong một lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và cưỡng hiếp chị H..

Sau lần cưỡng hiếp đó, ông T. dùng mọi thủ đoạn để ép chị H. bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ bị tung clip nóng. "Từ đó đến nay, khoảng tháng 1-2020 đến tháng 1-2022, tôi đã nhiều lần bị ông T. bạo lực tinh thần và cưỡng bức tình dục"- đơn tố giác nêu.

Cũng theo nội dung đơn tố giác, mỗi lần chị H. từ chối quan hệ tình dục, ông T. đe dọa, khủng bố để đạt được mục đích. Thậm chí, ông T. còn yêu cầu chị H. "quan hệ" tập thể.

Nhiều lần phản kháng bất thành, sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và ông T. nên chị H. không lên tiếng. Khoảng tháng 1-2022, khi quá mệt mỏi, chị H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng lại bị ông T. đánh đập, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trưa nay 29/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, trưa 28/3, Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã tiếp nhận văn bản từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển nội dung tố cáo của chị N.H tới UBND phường Hoàng Liệt, đề nghị các bên liên quan phối hợp xác minh. Phía Công an phường Hoàng Liệt đã nắm bắt được thông tin nêu trên.

Tối cùng ngày, trường ĐH Luật, nơi ông T. công tác cũng đã có những phản hồi bước đầu. Theo đó, trường cũng đã nhận được đơn tố giác, hiện trường đã giao các đơn vị chức năng trong trường tiếp nhận, xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo tính khách quan và nghiêm minh.

Trường ĐH Luật Hà Nội cam kết sẽ kiên quyết xử lý vi phạm nếu có, không né tránh, không bao che.

