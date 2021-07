Hết hồn nhìn xe máy bốc cháy nghi ngút trên đường, chủ xe dừng ngay trước cây xăng

browser not support iframe.

Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo màu cam đang điều khiển xe máy trên đường, phía sau chở theo cành lá khô thì bất ngờ phía đuôi chiếc xe bốc cháy. Những người đi ô tô cùng chiều lưu thông đã liên tục hét to "cháy xe, cháy xe" nhưng dường như anh tài xế xe máy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Nguyễn Đắc Ngọc, người quay clip chia sẻ, vào khoảng 12 giờ trưa 14/7, khi anh đang đi trên đoạn đường qua huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thì bắt gặp tình huống này. Chiếc xe máy chở theo nhiều cây ngô khô, phía đuôi xe bị bắt lửa bốc cháy nhưng người điều khiển xe máy không hề hay biết. Do lo sợ chiếc xe cháy nhiều hơn nên anh Ngọc đã hét thật to "cháy xe". Có lẽ do sự việc diễn ra quá nhanh, lại do anh ngồi trên ô tô nói vọng ra nên người lái xe máy không nghe rõ. Cho tới khi người đàn ông đi ngang qua cây xăng, có 2 bạn trẻ đi xe máy phía sau đã kịp thời giúp đỡ.

Đoạn clip ngay sau khi chia sẻ đã thu hút hơn 2.000 lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đó chính là vị trí xe máy cháy dừng ngay đúng cửa cây xăng:

"Bác xe máy dừng đúng cây xăng nhờ dập lửa. Tự nhiên có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ mà chưa kịp hiểu vì sao";

"Trời xe cháy mà không nhìn thấy được à chú ơi? Lại phi vào đổ thêm xăng thì cây xăng nguy hiểm quá".

Trước đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ một đoạn clip ghi lại tình huống tương tự. Những người ngồi trên một chiếc ô tô phát hiện chiếc xe máy đi trước đó đang bốc lửa mà người lái xe vẫn không hề hay biết.

Đã có không ít trường hợp xe ô tô xe máy bị cháy khi đang lưu thông trên đường. Việc cháy xe thường xảy ra vào mùa nóng hay mùa thu hoạch gặt hái, rơm rạ nhiều. Vì thế, cộng đồng mạng chỉ ra các điểm cần lưu ý phòng cháy nổ xe máy:

- Khi chở theo rơm rạ, đồ khô dễ bốc cháy cần phải cuộn, bó thật chặt không để lòa xòa xuống phía dưới. Vừa nguy hiểm dễ bị cuốn vào bánh xe vừa dễ bắt lửa bốc cháy.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của xe. Nếu thấy có dấu hiệu bị rò rỉ xăng, dầu hoặc thấy có mùi xăng bốc lên hãy đưa xe đi kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa kịp thời.

- Khi dừng xe nên tắt khóa điện, tránh xa các nguồn nhiệt nguồn lửa.

- Tránh dùng hay mua xăng dầu kém chất lượng ở những điểm bán xăng tự phát không rõ nguồn gốc.

Lam Giang