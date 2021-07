Ninja lead có giác quan thứ 6 thoát được vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera an ninh ghi lại hình ảnh vụ va chạm "hi hữu" giữa ô tô và xe máy. Theo clip, một người phụ nữ mặc áo mưa đi xe máy tay ga dừng đèn đỏ. Dường như linh cảm có chuyện chẳng lành từ phía sau, người phụ nữ cứ quay đầu nhìn ra sau lưng mình.

Đúng lúc đó một chiếc xe ô tô màu trắng lao đến và không có dấu hiệu dừng lại chờ đèn đỏ. Trong chớp mắt, người phụ nữ nhảy ra khỏi xe máy trước khi chiếc ô tô húc bay xe máy của chị ra phía trước hàng chục mét. Người đàn ông điều khiển xe ô tô vội vàng xuống xe chạy lại phía người phụ nữ đang "chống nạnh" không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hiện đoạn clip vẫn đang lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Nhiều người dành lời khen cho người phụ nữ đi xe máy đã rất nhạy cảm và phản ứng cực nhanh nên mới tránh khỏi được vụ tai nạn xảy ra với mình.

"Cứ bảo phụ nữ chúng tôi ra đường ko biết gì đi. Hơi bị nhanh đấy nhé";

"Thân thủ phi phàm đúng chuẩn ninja lead. Không phải ai cũng nhanh được như chị ấy đâu. Đừng đùa";

"Đại tẩu đây thân thủ phi phàm, không vì trời mưa thì đã cho thanh niên kia một trận rồi";

"Giác quan thứ sáu, có mấy ai dừng đèn đỏ cứ ngoái cổ phía sau";

Cộng đồng mạng cũng nhiều người lên tiếng bày tỏ nỗi sợ hãi khi dừng đèn đỏ, bởi đã không ít vụ tai nạn xảy ra tại các nút giao do tài xế không tập trung khi điều khiển phương tiện. Đồng thời lên tiếng cảnh báo người tham gia giao thông nên tập trung, cẩn thận hơn khi đi đường, bởi không phải ai cũng may mắn được như người phụ nữ có giác quan thứ sáu này:

"Rất may xe không có gương. Mọi người có thói quen mặc áo mưa rồi cài áo mưa vào 2 chỗ để gương cũng nên cân nhắc khi xem tình huống này";

"Bởi vậy dừng đèn đỏ lúc nào mình cũng nhìn gương ra sau xem có ô tô không, hic";

"Đi xe máy đến đèn xanh đỏ sợ nhất mấy cha 4 bánh và xe lớn, lúc nào tôi cũng nhìn chiếu hậu là do trường hợp thế này!";

"Thật may khi xe máy không có mấy đứa trẻ trên đó chứ nếu không thì người xem chắc không còn có thể ngồi cười được nữa. Mong mọi người đi đường chú ý hơn. Mong cho tất cả mọi người được bình an";

Lam Giang

Clip: MXH