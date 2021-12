Clip đoạn đường 'tử thần' khiến 3 xe ô tô lao xuống vực cùng một vị trí

browser not support iframe.

Camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được những vụ tai nạn xảy ra ở cùng một vị trí khiến dân mạng xôn xao.

Theo clip, tại những thời điểm khác nhau có 3 chiếc xe ô tô gặp nạn khi đang bẻ lái ôm cua tại cùng một vị trí. Chiếc xe container đầu tiên do có chở theo hàng nặng nên khi vừa qua khúc cua, gặp xe ô tô đi ngược chiều thì bị mất lái lao vào dải phân cách bên taluy âm, đầu xe đã lọt khỏi mép đường, còn phần xe kéo phía sau vẫn đang neo giữ chiếc xe lại trên đường.

Tiếp sau đó lại tình huống chiếc xe tải vào cua nhưng không hề ôm cua mà lao thẳng một mạch xuống vực không có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng là một chiếc xe tải khi đi trong làn sương mù, hết khúc cua thì đang đi trên đường bỗng nhiên bẻ ngoặt tay lái và cũng lao thẳng xuống vực.

Ảnh cắt từ clip ghi lại hình ảnh 3 vụ tai nạn tại cùng một vị trí.

Cư dân mạng xôn xao bình luận:

"Cung đường này nguy hiểm quá, cần có biển cảnh báo để cánh tài xế chạy chậm giảm tốc độ";

"Nhà dân ven đường chỗ này quả thật dũng cảm. Có ngày mở mắt ra lại thấy con xe tải đỗ ngay cạnh giường thì biết làm sao";

"Có những vụ tai nạn rơi xuống vực sâu quá không cách nào cứu hộ lên được. Cỡ đó chỉ có 116 chứ đơn vị tư nhân không đủ phương tiện cứu hộ những ca khó";

"Có lẽ phải đặt biển giảm tốc độ, làm gờ giảm tốc, còn làm đường lánh nạn chỗ này thì hơi khó";

Nhiều tài xế có kinh nghiệm đã chỉ ra lí do mà đoạn đường này dễ xảy ra tai nạn, nhất là với người mới lái hoặc điều khiển xe chạy nhanh và mất tập trung:

"Nhìn không nhầm hình như do đường bị lỗi. Với đường cong nằm như vậy là bên lưng độ dốc ngang mặt đường phải hướng vào bên trong. Hình như là làm sai nên xe đi vào góc cua này bị trượt ra ngoài";

"Chỗ này hình như chỗ đường cong có độ dốc vào trong chưa đủ, với bố trí tôn hộ lan chưa đủ dài, mà chả biết có biển báo ở đầu đường không";

"Đường làm bị lỗi làn ngoài, bề mặt làn ngoài phải nghiêng vào trong khi xe vào cua bánh sẽ ôm đường. Đây lại làm nghiêng ra ngoài làm xe mất trọng tâm, mình đoán vậy".

Kinh nghiệm lái xe "ôm cua" an toàn



Bước 1: Tập trung quan sát để nhận biết khúc cua dài hay ngắn, điều kiện mặt đường ra sao, dòng xe cùng lưu thông...

Bước 2: Giảm tốc độ vào cua tới mức an toàn trước khi đánh lái: Nên chủ động rà phanh giảm tốc độ từ từ tới tốc độ an toàn trước khi vào đường cua và giữ nguyên tốc độ tới khi thoát cua

Bước 3: Khi xe đã ở tốc độ an toàn thì vào cua không nên đánh lái nhiều lần. Hãy ước lượng độ cong của khúc cua và lấy lái 1 lần rồi giữ cố định góc xoay vô lăng cho tới khi thoát khúc cua. Trừ khi góc cua quá dài hoặc quá gấp, lấy lái lần đầu hơi ít có thể nhích thêm vòng xoay để đưa xe vào đúng quỹ đạo tránh trường hợp xe bị lao thẳng ra lề đường hoặc xoay ngang xe

Bước 4: Thoát cua. Đây tưởng chừng như đơn giản nhưng nhiều người do chủ quan và thiếu kinh nghiệm nên thường xảy ra tình huống người ngồi trong xe cảm giác như bị quăng quật từ bên này sang bên kia do tài xế đánh lái gấp, thậm chí là mất lái khi chưa thoát cua dẫn tới tai nạn. Vì vậy, nên đánh lái một lần khi vào cua và khi trả lái nên từ từ và nhẹ nhàng.

Để làm được như vậy tài xế cần luyện tập, quan sát thật tốt và quan trọng là luôn đi với tốc độ đảm bảo an toàn, không được chủ quan phóng nhanh vượt ẩu.

