MV Chúng ta của hiện tại 'dính' nghi vấn đạo nhạc, Sơn Tùng M-TP đã quen những vụ lùm xùm kiểu này?

Cụm từ khóa "Chúng ta của hiện tại" trở thành từ khóa hot đêm 22/2.

Đêm qua, nhiều người tìm kiếm MV Chúng ta của hiện tại trên trang Youtube chính thức của Sơn Tùng M-TP thì nhận được thông báo "Video này không còn hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC".

Hình ảnh trong dự án "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng MTP

Việc MV đình đám Chúng ta của hiện tại mở đầu cho loạt drama của Sơn Tùng M-TP và diễn viên nữ đóng MV bỗng nhiên “biến mất” khiến người hâm mộ giọng ca 9X xôn xao.

Nghi vấn của dân mạng nhanh chóng đổ dồn vào một bản beat quá giống MV trên là Chill R&B Guitar Type Beat ''Cream'' của kênh chuyên làm nhạc và bán beat CG.

Trước đây, nhiều ca khúc "hit" của Sơn Tùng M-TP từng dính lùm xùm “mượn” beat khiến người hâm mộ tiếp tục nghi ngại về vụ việc lần này.

Cơn mưa ngang qua

Đây là một trong những ca khúc giúp cho tên tuổi của Sơn Tùng tỏa sáng và thu hút được đông đảo lượng người hâm mộ.

Bắt đầu từ ca khúc này Sơn Tùng M-TP liên tục lập và phá mọi kỷ lục của chính mình. Thế nhưng, ca khúc này bị khán giả chỉ ra đã lấy trọn vẹn phần beat của ca khúc Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc Hàn Quốc Namolla Family ra mắt năm 2010.

Sau khi lên tiếng thừa nhận mượn beat đã khiến ca khúc Cơn mưa ngang qua bị gỡ khỏi bảng xếp hạng "Bài hát yêu thích” khiến fan của ca sĩ trẻ gốc Thái Bình tiếc nuối.

Em đừng đi

Ca khúc Em đừng đi được sáng tác năm 2011 nhưng phải rất lâu sau người hâm mộ mới "tố" đạo nhạc.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ khi đó “mới học lớp 11 - 12 và hoàn toàn chưa biết gì về showbiz. Lúc viết ca khúc Em đừng đi, tôi đã sử dụng phần giai điệu có sẵn từ những beat miễn phí trên mạng".

Đó là lời giải thích cho người hâm mộ sau khi bị cộng đồng mạng chỉ ra phần tương đồng giữa Em đừng đi với Still của Flower, một nhóm nhạc của Nhật.

Nắng ấm xa dần

Ca khúc Nắng ấm xa dần vừa mới được ra mắt chưa bao lâu đã bị tố đạo ca khúc Monologue của As One. T

uy nhiên, ca khúc này vẫn đưa tên tuổi của Sơn Tùng M-TP lên một tầm cao mới khi được phát trên sân vận động quốc gia Singapore trong trận tranh huy chương đồng SeaGame 28 giữa U23 Việt Nam và u23 Indonesia.

Em của ngày hôm qua

Em của ngày hôm qua ra mắt năm 2013 đã ngay lập tức thu hút giới trẻ bởi ca từ và nhạc điệu trẻ trung sôi động. MV này đạt kỷ lục hơn 40 triệu lượt xem trước khi bị gỡ khỏi Youtube bởi bị phát hiện dùng beat của ca khúc Every night của nhóm Exid, Hàn Quốc.

Và một lần nữa bài hát này của Sơn Tùng M-TP lại bị rút khỏi bảng xếp hạng "Bài hát yêu thích" dù đã đoạt giải của tháng.

Chúng ta không thuộc về nhau

Ca khúc được phát hành vào năm 2016, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra điểm giống nhau đến bất ngờ giữa ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP và We Don’t Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez không chỉ ở tên ca khúc, phần hòa âm.

Remember Me

Năm 2018, khi Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt ca khúc mới Remember Me thì ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ nhạc pop của Nhật Bản (fan Jpop) cho rằng anh đã đạo ca khúc Dream In The Sky của Sloth và TOC.

Và rồi lại tiếp theo là các hit “Chắc ai đó sẽ về” và “Không phải dạng vừa đâu” cũng khiến cho người hâm mộ xôn xao.

Chắc ai đó sẽ về

Chỉ sau 5 ngày ra mắt, MV Chắc ai đó sẽ về đã thu hút hơn 23 triệu lượt xem, là MV đầu tiên của Việt Nam có phần phụ đề là 9 loại ngôn ngữ khác nhau dành cho fan quốc tế.

Thế nhưng, nhiều cư dân mạng lại phát hiện ra ca khúc của Sơn Tùng có phần beat tương đồng với ca khúc Beacause I miss you do trưởng nhóm CN Blue Jung Yong Hwa thể hiện.

Không phải dạng vừa đâu

Ca khúc “Không phải dạng vừa đâu” trở thành trào lưu mới của giới trẻ ngay khi vừa ra mắt cũng không thoát khỏi bị "tố" đạo nhạc. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra những điểm chung, chỉ khác ở tiết tấu nhanh hơn, trong giai điệu giữa sáng tác của Sơn Tùng M-TP và Set fire to the rain của Adele.

Có vẻ như đã thành thói quen, mỗi khi Sơn Tùng M-TP ra một sản phẩm âm nhạc mới là cộng đồng mạng lại truy tìm xem có đoạn nhạc, ca khúc nào giống hay không. Bởi, Sơn Tùng đã từng có lần trả lời báo chí khẳng định mình không đạo nhạc mà chỉ đơn giản là lấy cảm hứng từ các beat nhạc nước ngoài để sáng tác ca khúc mà thôi.

Trong khi đó, những người hâm mộ chàng trai gốc Thái Bình vẫn luôn bên anh, cho rằng ca sĩ 9X không hề có lỗi trong những vụ lùm xùm này bởi anh chỉ là ca sĩ thực hiện bài hát. Những việc xây dựng dự án, hoàn thiện beat, MV là của đơn vị sản xuất chứ không phải cá nhân ca sĩ.

