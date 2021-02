Chàng trai xứ Nghệ gây 'sốt' mạng xã hội với bó hoa Valentine 999 bông hồng sáp

Mới đây, một thanh niên ở Nghệ An đã đầu tư một bó hoa hồng đỏ 999 bông để tặng 'crush' khiến cư dân mạng ngất ngây.

Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh chàng trai đứng bên cạnh bó hoa hồng siêu to khổng lồ gồm 999 bông hoa hồng sáp đỏ cùng dòng chú thích: "Thanh niên Nghệ An đầu tư hẳn 999 bông hoa hồng đi tỏ tình Crush ngày Valentine (14/2). Như này mà không đổ nữa thì thôi".

Chủ nhân của bó hoa siêu to khổng lồ đang gây bão mạng xã hội.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã thu hút gần 50.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 12.000 lượt bình luận và 1000 lượt chia sẻ của cư dân mạng.

Nhiều người bình luận cho dù đây là chiêu PR của anh chàng bán hoa sáp hay gì đi nữa cũng khiến cho không ít người chạnh lòng: "Đúng là ở đâu cũng có người this người that ... yêu 2 năm chưa được một bông hoa". Người khác thì hài hước nói:"Mình là cô gái ấy mình sẽ không nhận, bó hoa quá to và cồng kềnh, đi vứt cũng vất vả ấy".

Trong khi đó, phần lớn cư dân mạng cho rằng một món quà tinh tế, một món quà nhỏ mà ý nghĩa vẫn hơn một món quà phô trương như vậy:

"10k 1 bông, 100k 10 bông, 1000k 100 bông. Vị chi 10 triệu tiền hoa hồng, 3 ngày vứt ra sọt rác. Trong khi đi ăn sang chảnh chỉ 3triệu, mua cái áo đẹp 2,5 triệu thì quá chất. Vẫn còn thừa tiền hôm sau cafe...";

"Thay vì vậy nên cầm 1 bông hoa 10k và 1 chiếc nhẫn kim cương là ổn, đỡ mất công vận chuyển anh em ạ";

"999 đóa hồng câu đầu tiên là "cành hồng ngày xưa đã úa tàn" .

Một cư dân mạng khác còn hài hước đăng món quà Valentine anh chuẩn bị là một cặp bánh chưng có cài nơ đỏ: "Va lung tung cứ cái này mà tặng auto đổ. Chứ hoa hòe có ăn được đâu".

Một số siêu phẩm khác ngày Valentine của cư dân mạng khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ:

Một bó hồng 999 bông hồng đỏ tươi thắm

Đây cũng là một tác phẩm hoa hồng sáp đỏ được điểm tên bằng hoa sáp màu trắng rất nổi bật.

Bức ảnh chế phản ánh tính thực dụng của món quà.

Lam Giang