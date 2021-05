Chàng trai Cần Thơ kể chuyện uống thuốc tránh thai để thay đổi hormone nữ, chi 200 triệu sang Thái phẫu thuật và cuộc lột xác bất ngờ

'Lên lớp 6, mình bắt đầu ra tiệm net tìm hiểu về việc chuyển giới. Thấy người ta chỉ mua thuốc tránh thai về uống để có hormone nữ, mình cũng làm theo, uống được một thời gian thấy bầu ngực to hơn và hơi nhức nhức'...

Những câu chuyện về người chuyển giới luôn có sức mạnh tạo cảm hứng sống rất tốt. Bởi mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện riêng, một trải nghiệm riêng đầy khó khăn, đôi khi phải đánh đổi máu và nước mắt trong hành trình tìm sự thật về bản ngã của con người mình.

Nhân vật tuần này là bạn Nguyễn Ngọc Mỹ Kim (SN 1998, lớn lên ở TP. Cần Thơ). Trước khi chuyển giới, Kim mang tên Nguyễn Hồng Phúc.

Sinh ra với hình hài một cậu bé nhưng từ lâu Kim đã biết mình khác biệt. Kim thích nhảy dây, may đồ, chơi búp bê, vừa ghét lại vừa sợ mỗi khi bạn bè rủ chơi bóng đá, chơi những trò yêu cầu vận động mạnh.

Nguyễn Ngọc Mỹ Kim khi chưa chuyển giới.

“Lúc nhỏ mình cứ vô tư thích gì muốn gì thì làm nấy, cũng không biết LGBT là gì. Cho đến năm lớp 4, mình bỗng cảm thấy thích khi được một bạn trai cùng lớp nâng niu, tặng quà… Lên lớp 6, mình bắt đầu ra tiệm net tìm hiểu về việc chuyển giới. Thấy người ta chỉ mua thuốc tránh thai về uống để có hormone nữ, mình cũng làm theo, uống được một thời gian thấy bầu ngực to hơn và hơi nhức nhức", Kim nhớ lại.

Kim nói, thời gian học trung học là lúc cô bắt đầu thể hiện giới tính rõ nhất. Kim thoải mái chơi cùng con gái, lâu lâu còn mua son để thoa cho nữ tính. Vào cấp 3, cô bắt đầu mua hormone nữ rồi đem ra trạm xá tiêm.

“Lúc đó có bao nhiêu tiền cũng để dành rồi tiêm hormone, dùng mua son phấn mỹ phẩm… Do còn đi học nên mình không để tóc dài được. Tốt nghiệp cấp 3, lên đại học, lúc đó mới nuôi tóc dài và come out (nói thật) với gia đình”, Kim kể.

Cô gái Cần Thơ cho biết, bản thân luôn cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác vì quá trình come out cho gia đình rất dễ dàng. Mọi người biết chuyện đều tỏ ra rất bình thường như đã đoán trước từ lâu. Bản thân cô cũng rất vui, thoải mái khi không bị áp lực từ phía gia đình.

“Lần đầu tiên mình đụng đến dao kéo là cuộc phẫu thuật nâng mũi và cắt mí mắt cho gương mặt trở nên sắc sảo và nữ tính hơn. Sau đó mình bắt đầu tiêm filler cân chỉnh lại khuôn mặt cho hài hoà và thanh thoát”, Kim kể lại về những ngày đầu nhen nhóm ý định chuyển giới.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim lên Sài Gòn làm việc trong một công ty về mỹ phẩm. Lúc này thu nhập đã ổn định hơn nên cô quyết định gom góp để có tiền qua Thái Lan phẫu thuật để trở thành 1 người con gái đúng nghĩa.

Cô được giới thiệu một người chị chuyên dẫn người chuyển giới Việt Nam qua Thái Lan để làm phẫu thuật. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, Kim quyết định lên đường sang Thái thay đổi cuộc đời.

Ca phẫu thuật trị giá 200 triệu tại Thái và cuộc sống thay đổi

Ngày phẫu thuật đã tới. Kim bước vào phòng mổ với tâm trạng khá hồi hộp. Vừa vào phòng, điều đầu tiên bác sĩ làm là trói hết chân tay cô lại. Theo Kim suy đoán, hầu hết các ca chuyển giới đều phải trói chân tay lại để khi mê man, bệnh nhân không đạp lung tung, ảnh hưởng đến chất lượng ca mổ.

Sau đó thì cô được gây mê và chìm vào giấc ngủ không biết gì. Cảm giác trôi qua rất nhanh, giống như vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra thì đã hoàn thành xong cuộc phẫu thuật. Đến lúc gần cuối, khi bác sĩ đang khâu thì Kim hết thuốc mê, mới có cảm giác đau.

Lúc tỉnh lại, Kim được một bác sĩ bế ra khỏi phòng mổ. Cô được nằm hồi sức 20-30 phút sau đó mới tỉnh táo hoàn toàn, thấy cơ thể đã băng bó tùm lum.

“Lúc ấy mình rất nôn nóng để nó mau lành, mình sẽ được ngắm cơ thể hoàn hảo mới của mình”, Kim kể lại.

Sau ca mổ, Kim đã phải trải qua 1-2 tháng khá khó khăn trong việc vệ sinh và kiêng cữ. Cô gái trẻ bật mí chi phí chuyển giới của mình là 200 triệu.

Kim cho biết, cô sang Thái chuyển giới nhưng không cho gia đình biết mà chỉ nói là sang Thái làm đẹp. Sau khi mổ xong, cô mới báo cho gia đình biết. Cô cũng không ngờ rằng ngày cô trở về, cả gia đình đã ra đón tại sân bay, đưa về quê nghỉ dưỡng 1 tháng cho vết thương lành hẳn rồi mới cho lên Sài Gòn làm việc.

Sau phẫu thuật định mệnh năm ấy, cuộc sống của Kim đã thay đổi rất nhiều. Cô không chỉ được gia đình, bạn bè yêu thương mà cuộc sống cũng trở nên thuận lợi hơn. Nhưng với Kim, có lẽ điều hạnh phúc nhất là được sống đúng với giới tính của mình.

“Đến giờ mình cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc khi được sống đúng với giới tính của mình. Mình thấy bản thân được yêu thương và quan tâm nâng niu hơn sau khi chuyển giới”, Kim cho hay.

Cô gái trẻ cũng mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn cảm thông hơn cho cộng đồng LGBT đặc biệt là người chuyển giới vì họ đã rất dũng cảm trải qua nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần để có được một hình hài và cuộc sống như mình muốn.

Kim và bố.

Kim và bà nội.

Sau khi chuyển giới thành công, Kim cho biết bản thân cô luôn xây dựng 1 lối sống có ích và tạo dựng 1 hình ảnh của người chuyển giới văn minh tài năng để góp phần làm cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cộng đồng LGBT. Cô hi vọng những bạn có cùng nguyện vọng chuyển giới như mình hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi làm, lựa chọn những bệnh viện thật uy tín để không phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm.

Căn bệnh nữ ca sĩ chuyển giới Lynk Lee mắc nguy hiểm như thế nào? Lynk Lee (33 tuổi) cho biết cô đang mắc u dây thanh quản. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nữ ca sĩ phải nhập viện phẫu thuật. Ngoài ra, cô phải hạn chế nói, ca hát trong thời gian tới.

Theo ttvn.toquoc.vn