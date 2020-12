5 bộ phim tình cảm sưởi ấm trái tim ngày cuối tuần lạnh giá

Điều kỳ diệu từ phòng giam số 7

Điều kỳ diệu từ phòng giam số 7 là một bộ phim Hàn Quốc năm 2013 với sự tham gia của Ryu Seung-ryong, Kal So-won và Park Shin-hye. Bộ phim là một câu chuyện ấm áp dành cho gia đình, kể về một người đàn ông tâm thần không ổn định bị kết tội oan là sát nhân và phải ở tù.

Ông đã xây dựng tình bạn với những tên tội phạm vô cảm trong phòng giam của ông, và ngược lại họ giúp ông gặp được con gái mình bằng cách lén lút đưa cô bé vào tù...

Bộ phim đã vượt quá 12 triệu người xem sau 46 ngày công chiếu.Thực sự là một bộ phim đáng xem trong kỳ nghỉ sắp tới cùng gia đình thân yêu của bạn.

Điều ba mẹ không kể

Điều ba mẹ không kể là câu chuyện về đôi vợ chồng già Cho Nam-bong và Lee Mae-ja cùng mắc căn bệnh mất trí nhớ. Vào những ngày cuối đời, họ đã cùng nhau tô đậm miền ký ức thanh xuân đang dần phai mờ. Đó cũng là lúc tình yêu của họ càng trở nên sắc nét...

Nội dung của Điều ba mẹ không kể là một đề tài không mới nhưng nó thực sự chạm đến trái tim và cảm xúc của người xem. Xem không chỉ để nghĩ đến ba mẹ, mà hãy nghĩ đến bản thân và người sẽ đồng hành cùng mình đến cuối đoạn đường. Chỉ cần thế thôi là đủ!

Em của thời niên thiếu (2019) - Better Days

Nội dung phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh của cô nữ sinh trầm mặc ít nói Trần Niệm (Châu Đông Vũ) và chàng trai Bắc Dã (Dịch Dương Thiên Tỉ) xuất thân giang hồ có bố là tội phạm còn mẹ là kỹ nữ. Cuộc sống nhiều áp lực của cô gái luôn chăm chỉ học tập để thi đỗ đại học ấy đã thay đổi hoàn toàn khi vô tình cứu giúp Bắc Dã.

Từ đó anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cô trước những lần Trần Niệm hứng chịu bắt nạt và hành hạ từ chính môi trường học đường tưởng chừng trong sáng của mình. Giữa xã hội đầy nhiễu nhương, tuổi trẻ của họ chìm trong giông bão nhưng luôn tràn đầy nghị lực, tình thương yêu và lòng nhân ái. Bộ phim là bức tranh khắc hoạ hiện thực cuộc sống khắc nghiệt, nhưng vượt lên tất cả là tình cảm sâu sắc.

Và em sẽ đến - Be with You

Và em sẽ đến - Be with You là câu chuyện giữa cô nàng Soo A và chồng mình là Woo Jin. Hai người đã có 1 khoảng thời gian xa cách và đến khi Soo A thực hiện lời hứa quay về với gia đình sống cùng chồng, con.

Đột nhiên Soo A lại mất đi ký ức trước đây, nhìn mọi thứ thật xa lạ. Để khơi dậy trí nhớ cho vợ, Woo Jin đã cố gắng làm mọi thứ tạo dựng bối cảnh quen thuộc từ thời tuổi đôi mươi khi ấy anh chỉ là 1 chàng trai yêu đơn phương, đến lúc có được buổi hẹn hò đầu tiên và sau đó là nụ hôn đầu nồng cháy.

Dường như 1 lần nữa Soo A được yêu lại như thời còn thanh xuân. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim Và em sẽ đến này.

Ngày em đẹp nhất - On Your Wedding Day

Câu chuyện tình yêu 10 năm rất đỗi ngọt ngào của anh chàng Woo-yeon si tình và cô gái Seung-hee tin vào định mệnh 3 giây đầu gặp gỡ. Nhưng liệu Woo-yeon sẽ có những cảm xúc và hành động như thế nào khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của người con gái mà mình thương yêu nhất?

PV (tổng hợp)