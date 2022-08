Lộ ảnh bố mẹ và gia thế Triệu Lộ Tư, dân mạng trầm trồ ‘bảo sao nàng Trình Thiếu Thương xinh đẹp xuất sắc như vậy!’

“Tinh Hà Xán Lạn” đã giúp Triệu Lộ Tư vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao của làng giải trí Hoa ngữ.

Cùng với danh tiếng, sự quan tâm về đời tư của Triệu Lộ Tư cũng tăng theo, nhất là về gia cảnh và bố mẹ ruột của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi bởi nhan sắc ngọt ngào, dễ thương.

“Tinh Hà Xán Lạn” thu hút khán giả không chỉ vì dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt mà phim còn được đầu tư chỉn chu về bối cảnh, đạo cụ, khiến netizen mãn nhãn với những khung cảnh hoành tráng, chân thực. Vì vậy, thành công của bộ phim là không cần bàn cãi.

Đáng nói, với thành tích khủng của “Tinh Hà Xán Lạn”, Triệu Lộ Tư ngày càng nổi tiếng và được săn đón. Ngay sau “Tinh Hà Xán Lạn” cô đã ngay lập tức bắt tay vào quay phim ngôn tình “Vụng trộm không thể giấu”.

Một số thành tích khủng của “Tinh Hà Xán Lạn”:



- Dữ liệu chỉ số truyền thông mới cho phim truyền hình của các nhân vật đạt 9.11



- No. 1 bảng kéo hội viên Vip mới cho Tencent



- No. 1 bảng trả phí trên Tencent



- Bộ phim có lượng fan cao nhất năm 2022



- Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên kuaishou 2022



- Bộ phim có lượt xem hashtag cao nhất trên douyin 2022



- Bộ phim có lượng fan trên Weibo cao thứ 2 năm 2022



- Bộ phim có lượt xem hashtag cao thứ 2 trên RED 2022



- Bảng xếp hạng theo năm Vân Hợp hạng 4



- Bảng xếp hạng V - chỉ số nam nữ chính đều phá 9, chỉ số phim cao nhất đạt 90.96



- Bảng datawin cao nhất đạt 2.598



- Douban 7.6



- Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi thủ vai đã đứng top 1 danh sách liên tiếp 21 ngày tính đến ngày 9/8.

Triệu Lộ Tư là một nữ diễn viên có vẻ ngoài dễ thương và ngọt ngào, thậm chí cộng đồng mạng nhận xét rằng cô có chút giống với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, một diễn viên như vậy rất dễ được khán giả yêu thích về cả ngoại hình và khí chất.

Triệu Lộ Tư không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng có thể bước lên hàng sao nổi tiếng cho thấy cô đã rất nỗ lực và thực sự tài năng. Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khá thuận lợi và cũng được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình.

Bố của cô là một đại gia kinh doanh có tiếng ở Thượng Hải, mẹ của cô ở nhà nội trợ và dành nhiều thời gian chăm sóc “thánh nữ xuyên không”. Cộng đồng mạng đưa tin đồn rằng bố mẹ chính là “đại gia” hậu thuẫn cho Lộ Tư phát triển sự nghiệp.

Cũng có thông tin cho rằng, cha mẹ là người đầu tư không ít tiền bạc cho các bộ phim mà Triệu Lộ Tư tham gia và giúp cô tiếp cận nhiều nghệ sĩ có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư bên bố mẹ ruột

Nhìn những bức ảnh gia đình của Triệu Lộ Tư, cộng đồng mạng trầm trồ rằng, nữ diễn viên đã hưởng hết gen trội từ bố mẹ, với làn da trắng của mẹ, chiếc mũi cao của bố, và mỹ nhân “Tinh Hán Xán Lạn” nhìn thần thái lúc nào cũng rất tươi tỉnh có thể do nền tảng gia đình cô ấy rất tốt, luôn hòa thuận.

Triệu Lộ Tư thừa hưởng các nét đẹp từ bố mẹ.

Hạ Thảo