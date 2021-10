Thầy giáo xin thôi việc vì 'môi trường dối trá': Chỉ đạo rút lại đơn xin nghỉ việc!

Đơn xin nghỉ việc của thầy giáo do “công tác trong ngành giáo dục nhưng có nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá” khiến dư luận dậy sóng. Trưởng phòng Giáo dục huyện cho biết sẽ chỉ đạo cho rút lại ngay đơn xin nghỉ việc

Sáng 11/10, thông tin một thầy giáo ở Đồng Nai viết đơn xin thôi việc vì lý do công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, nhất là vấn nạn dối trá gây xôn xao dư luận.

Được biết, ông là Lê Trần Ngọc Sơn - giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành. Sau khi đơn của thầy giáo này gửi lên ban giám hiệu nhà trường thì được chấp thuận cho nghỉ việc.

Ông Sơn làm giáo viên 24 năm nay, công tác tại hai trường THCS ở huyện Long Thành và TP Biên Hoà trước khi về Tiểu học An Lợi.

Cho rằng nơi mình công tác có nhiều dối trá, phi giáo dục nên ông Lê Trần Ngọc Sơn viết đơn xin nghỉ việc.

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết Phòng GD&ĐT chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Lê Trần Ngọc Sơn.

Ông Toàn cũng cho rằng nếu Hiệu trưởng ký chấp thuận cho thôi việc và xử lý như vậy với đơn của giáo viên là rất nhạy cảm trong thời điểm hiện tại.

“Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ đạo cho rút lại ngay đơn xin nghỉ việc của giáo viên Sơn. Sau đó, nếu giáo viên này muốn xin nghỉ việc thì nhà trường có thể giải quyết với lý do phù hợp hơn”, ông Toàn nói.

Nhiều người cho rằng đã là viên chức thì kể cả đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng phải theo quy định của nhà nước chứ không phải lý do nào cũng được. Vậy mà với lí do “công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, nhất là vấn nạn dối trá” mà cũng được hiệu trưởng ký đồng ý cho nghỉ việc là chưa đúng quy định.

Theo Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT trường FPT cho rằng: “Nếu là giáo viên trường tư, thì nghỉ việc theo Luật Lao động không cần lý do. Còn nếu là giáo viên trường công (viên chức) thì đơn phương nghỉ việc phải thuộc một trong 6 lý do nêu trong điều 29 Luật Viên chức. Vụ việc thầy giáo ở Đồng Nai xin nghỉ việc lý do nêu trong đơn không có trong quy định".

Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức, Điều 29 Luật Viên 2010 quy định:



“Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.



Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:



a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;



b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;



c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;



d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;



đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;



e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

