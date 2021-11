Hôm nay, học sinh khối 9 nhiều huyện của Hà Nội quay lại trường học

Theo đó, tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 16/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, mỗi xã/thị trấn chọn 1 trường THCS cho học sinh khối 9 học trực tiếp từ ngày 22/11. Các khối còn lại học trực tuyến. Cấp mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Đối với các trường THPT (học sinh các khối lớp 10, 11, 12) do đặc điểm học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, học sinh trở lại trường học sau khi các em đã được tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào thì cho học sinh khối đó học trực tiếp.

Người đứng đầu chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường...

Theo ông Đỗ Toàn Thắng- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, đến 17h ngày 21/11, tất cả các trường học đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường vào sáng 22/11.

Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp họp trực tuyến với phụ huynh học sinh để tiếp thu ý kiến và báo cáo các cấp xin ý kiến chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đón học sinh trở lại trường.

Hôm nay học sinh của nhiều huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội quay lại trường.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh cho biết, căn cứ quy định của UBND thành phố Hà Nội và tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện quyết định cho học sinh khối lớp 9 của 7 xã, thị trấn trong tổng số 18 xã, thị trấn của huyện trở lại trường học trực tiếp vào hôm nay.

Trước đó, lãnh đạo huyện Mê Linh cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra trực tiếp tại các nhà trường và nhận định: Các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn.

Bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho hay: Toàn huyện có 27 trường trung học cơ sở. Qua rà soát theo mốc thời gian của thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội quy định thì còn 3 xã có ca F0 là xã Phú Cường, Tân Dân và Hiền Ninh nên các trường học thuộc địa bàn. Việc cho học sinh ở các xã đi học sẽ được quyết định căn cứ vào tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định và an toàn.

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, cho biết phòng đang tham mưu với UBND huyện để sắp xếp 5 xã (tương đương 5 trường) có đủ điều kiện an toàn cho học sinh lớp 9 trở lại lớp từ ngày 23/11.

Sáng 22/11, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì sẽ phối hợp với trung tâm y tế để tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trước khi đi vào thực hiện chính thức.

Huyện Thanh Oai cũng chưa thể cho học sinh đi học lại từ ngày 22/11. Cụ thể, ông Đoàn Việt Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai, cho hay huyện chưa có trường nào đón học sinh lớp 9 trở lại. Ban đầu, một trường trên địa bàn dự kiến mở cửa, nhưng do xã xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nên kế hoạch này chưa thực hiện.

Nhiều địa phương có kế hoạch cho học sinh quay lại trường



Các trường Mầm non trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) cũng tổ chức cho học sinh đi học trở lại tại trường từ 22/11, trừ các Trường Mầm non: Hoàng Ninh (My Điền, Nếnh), Quang Châu (khu Quang Biểu), Vân Trung, Tăng Tiến do đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly.



Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên - Đỗ Thị Hương cho biết, các trường mầm non đều rất tích cực công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng các phương án đón, trả trẻ để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại từ 22/11.



Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 10/12 tới. Việc trở lại trường học trực tiếp sẽ bắt đầu với khối 9 và 12 và mở dần các khối khác.



Sau khi xem xét đề nghị của sở GD&ĐT về việc cho học sinh đi học lại, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ trở lại trường từ ngày 22/11.



Đồng Nai cũng cho trẻ trở lại trường học trực tiếp, nhưng cần căn cứ theo cấp độ dịch. Theo thông báo, sinh viên, học sinh các cấp được trở lại lớp từ ngày 22/11 đến 1/12.

Hoàng Thanh