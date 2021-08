Đà Nẵng miễn học phí cho học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chiều 12/8, kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do HĐND thành phố quy định.

Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập (học sinh tiểu học đã được miễn học phí); trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Đà Nẵng sẽ tiến hành hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021-2022. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022; không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của trung ương và thành phố.

Ảnh minh họa

Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí là 87,476 tỉ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố bố trí cho ngành Giáo dục đào tạo năm 2021 và năm 2022 theo phân cấp quản lý.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh đời sống người dân TP.Đà Nẵng chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Đây cũng là chính sách thể hiện sự nhân văn của thành phố trong bối cảnh dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp.

Trước đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020 - 2021, kinh phí hỗ trợ là gần 38,3 tỉ đồng.

Được biết, vừa qua ĐH Đà Nẵng cũng triển khai thực hiện các gói hỗ trợ sinh viên, học viên. Theo đó, thực hiện hỗ trợ giảm 5% học phí phải nộp của học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho tất cả sinh viên các hệ, học viên sau ĐH đang theo học tại các trường ĐH thành viên, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh và Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Cùng với đó, các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng sẽ tạo các quỹ hỗ trợ riêng để cấp học bổng cho đối tượng người học thuộc diện khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch; người học trực tuyến.

Thực hiện giãn tiến độ nộp học phí và tăng các khoản chi cho người học đảm bảo an toàn phục vụ phòng, chống dịch, hỗ trợ ký túc xá...

Mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ do các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc xem xét, quyết định.

Hoàng Thanh