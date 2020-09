Các thí sinh được chú ý tại 'Đường lên đỉnh Olympia 2020'

Sau cuộc thi tuần Olympia, Nguyễn Thị Trà My trở thành tâm điểm chú ý trên mạng nhờ câu nói vui trong chương trình cũng như nhan sắc khả ái. Cô là học sinh đầu tiên của THPT Lạng Giang số 2, Bắc Giang dự thi Olympia và giành vòng nguyệt quế. Trà My từng từ bỏ cơ hội học trường chuyên để nuôi ước mơ thi Olympia. Ở trường, nữ sinh 17 tuổi có thành tích học tập luôn đứng nhất khối. Thế mạnh của Trà My là 2 môn Toán, Lý với điểm trung bình năm lớp 10 lần lượt là 9,2 và 9,9.