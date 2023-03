Giá vàng hôm nay 6/3: Giá tăng khi đồng USD suy yếu

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 6/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h15' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h28' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 6/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 27/2-6/3

Chốt phiên giao dịch 4/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,9 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 6/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.636 đồng/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (6/3) được giao dịch quanh mốc 23.530 đồng/USD (mua vào) và 23.900 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. (Ảnh: HH)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h13' hôm nay (ngày 6/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.851,2 USD/ounce, giảm 4,8 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.858,5 USD/ounce, tăng 1,5 USD/ounce so với đêm qua

Sáng 6/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 53,34 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.856 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.857 USD/ounce.

Sau khi kết thúc phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng lần đầu tiên sau 5 tuần giảm liên tiếp, vượt mức kháng cự 1.850 USD/ ounce, tạo tâm lý lạc quan lớn nhất trong vòng nhiều tháng qua cho nhà đầu tư. Hiện, cả nhà đầu tư bán lẻ và các nhà phân tích Phố Wall đang kỳ vòng giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tiếp theo.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Tuần qua, ghi nhận lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 4%, đạt cao nhất kể từ tháng 11/2022. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ tăng gần mức 5%.

Tuy nhiên, Hansen cho rằng, nhà đầu tư nên lưu ý lạm phát vẫn là một mối lo ngại đáng kể. Ông nhận thấy, vàng vẫn có thể hoạt động tốt ngay cả khi lợi suất trái phiếu và lạm phát cùng được đẩy cao hơn. Không những vậy, giá vàng cần phải vượt qua mức 1.885 USD/ ounce, thậm chí 1.900 USD/ ounce mới thực sự thu hút nhà đầu tư.

Về phân tích kỹ thuật, Darin Newsom, nhà phân tích kỹ thuật cao cấp tại Barchart.com nói, ông cũng nhận thấy, giá vàng trong tuần tới có nhiều động lực tăng giá bởi đồng USD đang có dấu hiệu suy yếu.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, từng có quan điểm về việc giá vàng xuống mức 1.800 USD/ ounce, là cơ hội mua vào. Tuy nhiên, cơ hội mua vào sẽ không còn khi ông nhận thấy giá vàng sẽ tăng lên vào tuần tới.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, 19 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 13 nhà phân tích, tương đương 68%, lạc quan về giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Chỉ 1 nhà phân tích, tương đương 5%, cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới và 5 nhà phân tích, tương đương 26%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 495 phiếu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến. Trong số này, 254 người được hỏi, tương đương 51%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới.

145 người, tương đương 29%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 96 người, tương đương 19%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ngọc Cương