Giá vàng hôm nay 5/4: Tăng dựng đứng, vượt 2.000 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 5/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h33' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 5/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 29/3-5/4

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.450.000 đồng/lượng - 67.070.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.450.000 đồng/lượng - 67.050.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.500.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 5/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.602 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (5/4) được giao dịch quanh mốc 23.270 đồng/USD (mua vào) và 23.640 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h37' hôm nay (ngày 5/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.022,1 USD/ounce, tăng 1,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.037,3 USD/ounce, tăng 12,3 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 4/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng vọt thêm 40 USD vào đầu giờ giao dịch trên thị trường Mỹ, lên ngưỡng 2.021 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.025 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 4/4 cao hơn khoảng 10,8% (197 USD/ounce) so với cuối năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58,4 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 8,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 4/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế đang tăng nhanh trở lại và vượt qua ngưỡng 2.000 USD/ounce khi đồng USD chịu áp lực giảm.

Giá vàng tăng nhanh trở lại. (Ảnh: HH)

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng bạc xanh của Mỹ được đánh giá nằm trong xu hướng đi xuống khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chịu áp lực đảo chiều chính sách tiền tệ rất lớn. Những cú đổ vỡ trên thị trường ngân hàng và rủi ro đối với hàng loạt ngân hàng quy mô nhỏ tại Mỹ có thể gây áp lực lớn lên thị trường tài chính, qua đó ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - giảm xuống 101,57 điểm.

Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ bắt đầu suy thoái trong vài tháng nữa.

Đây là yếu tố buộc Fed có thể phải đảo chiều chính sách một cách nhanh chóng, bất chấp lạm phát còn ở mức cao (khoảng 6%).

Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng vọt sau khi liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, bất ngờ đưa ra quyết định giảm sản lượng khai thác dầu.

Vàng thế giới tăng vọt, thêm khoảng 40 USD/ounce. (Nguồn: Kitco)

Dự báo giá vàng

Nhiều dự báo cho rằng, Fed có thể còn tăng lãi suất thêm 2-3 lần nữa trong năm 2023 sau khi đã tăng 9 lần liên tục. Với tình hình hiện tại khi Fed phải đối mặt với sự lựa chọn giữa lạm phát hoặc nền kinh tế, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ luôn chọn tăng trưởng kinh tế. Fed có thể sẽ từ bỏ cuộc chiến lạm phát để giải quyết vấn đề thất nghiệp gia tăng.

Mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ từ những tin xấu về kinh tế Mỹ. Báo cáo sản xuất ISM tháng 3 của Mỹ cho thấy, hoạt động giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vừa qua cũng giảm nhanh. Các thông tin này đang hỗ trợ cho vàng.

Bên cạnh đó, khi lạm phát tăng trở lại nếu Mỹ đẩy bơm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ, dòng tiền có thể tìm đến vàng.

Mạnh Hà