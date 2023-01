Giá vàng hôm nay 31/1: Vàng SJC bán ra tăng giá mạnh ngày vía Thần Tài

Giá vàng trong nước hôm nay

Chiều 31/1, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 13h07' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 13h23' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 31/1

Mở cửa thị trường ngày 31/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giữ nguyên ở chiều mua vào nhưng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h30' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h29' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 31/1

Biểu đồ giá vàng SJC từ 24-31/1

Chốt phiên ngày 30/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,42 triệu đồng/lượng (bán ra).



Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 31/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.609 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 27/1. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (31/1) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 30/1 ở mức 23.611 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 24.780 đồng/USD.

Nhà đầu tư nên thận trọng trước ngày Fed tăng lãi suất. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h38' hôm nay (ngày 31/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.924 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.941,5 USD/ounce, tăng 17,6 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.923 USD/ounce, giảm 0,17% so với phiên trước đó. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.923,9 USD/ounce, giảm 0,04%.

Vàng thế giới ở thời điểm hiện tại được quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 56,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,06 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường vàng thế giới là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới vào ngày 1/2 liên quan đến mức tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ đã suy giảm.

Sean Lusk, đồng giám đốc của Walsh Trading, nói với Kitco News Friday rằng, nhiều tin đồn liên quan đến tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại của Fed. Tuy nhiên ông Lusk cảnh báo, thị trường vàng cần thận trọng khi Fed có thể mạnh tay hơn, tăng lãi suất lên 50 điểm phần trăm, thay vì 25 điểm như tin đồn.

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện đang định giá 98,9% cơ hội tăng 25 điểm cơ bản. Ông Lusk cho biết thêm, với việc Trung Quốc mở cửa, sẽ có nhiều nhu cầu hơn, khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nói với Kitco News rằng các thị trường đang tin rằng Fed đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ dừng việc tăng lãi suất. Nhưng ông Moya lưu ý, Fed vẫn duy trì mức tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm vào các kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities, Daniel Ghali bày tỏ với Kitco News, hoạt động mua ồ ạt vàng của Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay không sẽ là một trong những động lực lớn hơn đối với vàng.

Dự báo giá vàng

Nhiều nhà phân tích coi vàng là kênh đầu tư quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại. Nhưng TD Securities lưu ý đến nhà đầu tư rằng vàng đã được thúc đẩy bởi lượng mua lớn của Trung Quốc trước Tết Nguyên đán chứ không phải do vàng hấp dẫn nhà đầu tư.

Lusk cảnh báo, nếu giá vàng giảm xuống dưới 1.917 USD/ounce, không loại trừ có thế khiến giá vàng quay về mức 1.890 và 1.860 USD/ounce.

Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures cho biết, một khi vàng có thể vượt qua mức 1.966 USD/ounce, giá sẽ sớm chạm mức 2.000 USD/ounce.

Ngọc Cương