Thực đơn cơm chiều vừa ngon, vừa bắt mắt, lại dễ làm

Thực đơn cơm chiều dễ làm, ngon, đủ chất.

Nguyên liệu:

- Cá thu: 300g

- Tràng trứng gà non: 400g

- Bí xanh: 400g

- Me chín: 10g

- Hành tây: 1 củ nhỏ

- Rau xà lách giòn, dưa chuột, cà rốt, cần tây, hành hoa, thìa là

- Gia vị, dầu ăn, tỏi. dấm, đường, nước mắm

Cách làm:

1. Cá thu rán sốt me:

Cá thu sơ chế sạch, cho vào chiên vàng cả 2 mặt với dầu ăn, cho ra để riêng.

Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, cho vào phi thơm. Thêm 10g me chín, 100ml nước, đường và gia vị vào nấu tan để làm xốt me chua ngọt.

Cho cá thu đã chiên vàng vào chảo xốt me, thêm củ sả đập dập cắt khúc, om nhỏ lửa và lật đều cho cá thu ngấm đều sốt me. Nêm nếm lại cho vừa miệng, thêm hành hoa và thì là thái khúc vào là xong món cá thu rán xốt me chua ngọt rất ngon. Nếu ăn được ớt cay, các bạn có thể cho thêm ớt sẽ tăng thêm độ thơm ngon của cá.

2. Tràng trứng gà non xào rau củ

Tràng trứng gà non mua về sơ chế thật sạch, để ráo nước. Bạn có thể dùng lòng gà, lòng ngan vịt hoặc trứng non với tim của chim cút đều rất ngon.

Các loại rau củ rửa sạch, cắt sợi. Rau củ các bạn có thể dùng hành tây, cà rốt, dứa, cần tây, tỏi tây hoặc các loại rau củ theo sở thích gia đình.

Phi thơm tỏi băm với dầu ăn, cho phần trứng gà non vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn. Khi trứng gà non chín, các bạn thêm phần rau củ đã chuẩn bị vào đảo đều cho rau củ chín tái và thấm gia vị, rắc thêm ít hạt tiêu cho thơm.

3. Canh bí nấu nước dùng

Bí xanh ngọt vỏ bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Đun sôi nước dùng, thả bí xanh vào nấu sôi nhẹ, thêm 1-2 lát gừng tươi và hành hoa. Mình thường nấu sẵn 1 nồi nước dùng từ gà hoặc heo, đóng vào các khay nhỏ để đóng đá, khi cần cho ra nấu canh rất ngon và tiện, không mất nhiều thời gian cho những ngay bận rộn mà vẫn có món canh ngon ngọt.

4. Sa lát dưa chuột trộn xà lách giòn

Rau xà lách giòn và dưa chuột sơ chế sạch, xé miếng vừa ăn, dưa chuột cắt lát mỏng.

Pha nước trộn với tỉ lệ: 1 mắm, 1 dấm, 3 đường thành nước trộn. Thêm tỏi ớt băm nhỏ vào khuấy đều rồi tưới đều lên đĩa xà lách giòn và dưa chuột đã chuẩn bị.

Món sa lát dưa chuột trộn xà lách chỉ nên trộn trước khi ăn khoảng 5-7 phút để giữ nguyên độ tươi ngon của các loại rau trộn. Các bạn cũng có thể thay bằng các loại rau khác tùy theo sở thích hoặc theo mùa.

Cơm chiều ngon miệng là cách tốt nhất để giữ cả nhà sum họp bên nhau, vừa bổ sung năng lượng vừa tạo không khí đầm ấm trong gia đình. Các bạn có thể tham khảo để có những thực đơn hợp khẩu vị nhé.

Chúc các bạn ngon miệng với bữa cơm gia đình đơn giản mà đủ chất này!

Linh Chi